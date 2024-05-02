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《财米油盐》｜黄金市场火热，这样消费投资更有“含金量”

2024年05月02日10:47 | 来源：人民网
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近期黄金市场火爆。数据显示，2024年一季度，我国黄金消费量达到308.905吨，同比增长5.94%。火爆市场之下，一些“浑水摸鱼”的不良商家值得警惕。

例如，此前备受欢迎的“一口价”黄金饰品就是不少消费者投诉的热点。与按克重售卖的传统黄金饰品相比，“一口价”黄金饰品往往因其工艺特殊、款式吸睛，备受青睐。但据中消协发布的2023年全国消协组织受理投诉情况披露，“一口价”黄金因计价模式不透明，经营者故意隐瞒黄金首饰克重等，成为投诉热点。

再如，以 “黄金托管”为名，一些黄金销售门店建议消费者在付款后不带走金条实物，而是与门店签订所谓的收购、委托合同，由门店代为保管，并以此获得更多收益。但一段时间后，门店往往“人去楼空”，令消费者蒙受损失。

事实上，不仅买黄金时要小心，卖黄金时也要谨防“套路”。一些二手黄金回收店通过高于市价的报价招揽顾客，但却以“鬼秤”“偷金”等手段损害消费者权益。

需要指出的是，尽管市场上出现了一些欺诈消费者的个案，但我国黄金市场中诚信经营的商家仍占大多数。与此同时，针对上述案例，市场监管部门也在积极作为，营造放心有序的消费环境。例如，针对“一口价”黄金计价不透明等问题，江苏常州、内蒙古包头、山东邹城等多地的市场监管部门，近日约谈了辖内的黄金珠宝行业和相关企业，并通过问题通报、签订承诺书、给出行政建议等方式，要求经营者针对自身存在的问题进行整改。

此外，值得注意的是，从年初以来一度突破每盎司2300美元的历史高位，到单日跳水3%，国际金价近日来的波动可谓不断。因此，消费者如果想趁着五一假期“淘金”，除了要看清商家是否具有相关资质、看清黄金实物是否经过正规机构登记，也须谨记“保持理性、擦亮眼睛”。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：陈键 李佳

出镜：方经纶

剪辑：史新培

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：孙红丽、吕骞)
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