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业界：国内啤酒行业处于存量竞争时代

2024年05月02日10:56 | 来源：人民网
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人民网北京5月2日电 （记者孙博洋）当前，中国啤酒行业已进入平稳发展阶段，啤酒行业竞争激烈，但啤酒消费结构性升级存在发展空间，啤酒行业高端化发展趋势明显。

国家统计局数据显示，2023年，中国啤酒行业规模以上企业完成啤酒总产量3555.5万千升，同比增长0.3%。

4月29日，青岛啤酒发布2024年第一季度报告，实现营业收入101.5亿元，实现归属于上市公司股东的净利润15.97亿元，同比增长10.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.13亿元，同比增长12.11%。

业内认为，当下，我国啤酒行业处于存量竞争时代，市场集中度较高，消费结构性升级使中高端产品快速扩容；产品高端化、多元化成为提升啤酒行业盈利能力的主线，推行高端化、提升产品结构成为啤酒企业竞争趋势。

青岛啤酒一季报显示，报告期内，青岛啤酒持续推进品牌优化和产品结构升级，提升产品品质，积极开拓市场，多措并举实现公司持续高质量发展。累计实现产品销量218.4万千升，其中主品牌青岛啤酒实现产品销量132.2万千升，中高端以上产品实现销量96万千升。

(责编：孙红丽、吕骞)
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