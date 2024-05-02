新华社北京5月2日电（记者魏玉坤）国家统计局日前发布的数据显示，一季度，全国市场销售保持平稳增长态势，部分升级类商品需求持续释放，服务消费较快增长。

市场规模持续扩大，县乡市场占比稳步提升。一季度，我国社会消费品零售总额120327亿元，同比增长4.7%。包含镇区和乡村地区的县乡消费品零售额同比增长5.3%，占社会消费品零售总额的比重升至40.1%。

服务零售增长较快，出行文旅相关消费表现突出。一季度，服务零售额同比增长10.0%，高于同期商品零售额增速6.0个百分点。餐饮收入同比增长10.8%，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次同比增长72.71%，票房收入同比增长116.87%。

线上消费保持两位数增长，实体店铺经营平稳。一季度，实物商品网上零售额同比增长11.6%，增速比上年全年加快3.2个百分点。限额以上零售业实体店商品零售额同比增长3.3%；其中，便利店、专业店商品零售额分别增长5.2%和6.3%。

商品销售稳定增长，升级类商品需求持续释放。一季度，商品零售额同比增长4%。其中，限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类零售额同比分别增长14.2%、13.2%。与居住相关的商品零售额增速加快或由负转正，家用电器和音像器材类、家具类零售额分别增长5.8%、3%，增速比上年全年加快5.3、0.2个百分点；建筑及装潢材料类零售额增长2.4%，上年全年为下降7.8%。

国家统计局贸易外经统计司司长于建勋表示，下阶段，要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推进消费品以旧换新释放消费潜能，着力增强居民消费能力，不断挖掘消费新增长点，推动消费市场持续回升向好。

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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