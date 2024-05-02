人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

一季度我国消费市场平稳增长

2024年05月02日11:02 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京5月2日电（记者魏玉坤）国家统计局日前发布的数据显示，一季度，全国市场销售保持平稳增长态势，部分升级类商品需求持续释放，服务消费较快增长。

　　市场规模持续扩大，县乡市场占比稳步提升。一季度，我国社会消费品零售总额120327亿元，同比增长4.7%。包含镇区和乡村地区的县乡消费品零售额同比增长5.3%，占社会消费品零售总额的比重升至40.1%。

　　服务零售增长较快，出行文旅相关消费表现突出。一季度，服务零售额同比增长10.0%，高于同期商品零售额增速6.0个百分点。餐饮收入同比增长10.8%，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次同比增长72.71%，票房收入同比增长116.87%。

　　线上消费保持两位数增长，实体店铺经营平稳。一季度，实物商品网上零售额同比增长11.6%，增速比上年全年加快3.2个百分点。限额以上零售业实体店商品零售额同比增长3.3%；其中，便利店、专业店商品零售额分别增长5.2%和6.3%。

　　商品销售稳定增长，升级类商品需求持续释放。一季度，商品零售额同比增长4%。其中，限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类零售额同比分别增长14.2%、13.2%。与居住相关的商品零售额增速加快或由负转正，家用电器和音像器材类、家具类零售额分别增长5.8%、3%，增速比上年全年加快5.3、0.2个百分点；建筑及装潢材料类零售额增长2.4%，上年全年为下降7.8%。

　　国家统计局贸易外经统计司司长于建勋表示，下阶段，要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推进消费品以旧换新释放消费潜能，着力增强居民消费能力，不断挖掘消费新增长点，推动消费市场持续回升向好。

(责编：宋心蕊、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：强势区域酒企保持较快增长
　　人民网北京5月2日电 （记者孙博洋）近年来，白酒行业整体趋势下行。国家统计局数据显示，2023年中国规模以上企业白酒产量449.2万千升，同比下降2.8%。…
“五一”非遗展馆热度趋高 “老手艺”与“新舞台”共融
　　置身北京的中国非物质文化遗产馆中，观赏工艺美术家的敦煌图案手稿；到刚刚开馆的西藏非物质文化遗产博物馆中，近距离感受绚丽多彩的唐卡、美观实用的织造技艺；在位于江苏的六朝博物馆里，穿着汉服制作一把漂漆扇…… 今年“五一”假期，不仅文旅市场活跃、商圈消费火热，全国各地的非遗展馆也以丰富的活动吸引游客前去体验打卡，享受充满文化底蕴的美好假期时光。携程数据显示，“五一”假期首日，博物馆、主题公园，以及名山大川等户外游受到大众欢迎。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部