原标题：海南海口灵活调配稳菜价

本报海口5月2日讯（记者王伟）“五一”假日期间，海南海口市菜篮子集团根据末端销售情况，加大了“一元菜”“基本菜”投放量。据海口菜篮子社区平价超市金贸中路店店员介绍，集团随时准备二次配送和三次配送，全力保障“平价菜”的充足供应。同时菜篮子网上商城正常营业，且有多家门店入驻合作外卖平台，市民只需线上下单，就能足不出户享受到原产地的新鲜果蔬。

海口市菜篮子江楠农产品批发市场提前组织经营户加大货源保供，调配储备充足货源，常态保持80种以上蔬菜品类，市场蔬菜日均来货量约1600吨—1800吨，场内经营户的日常储备量达到2000吨以上，保证每日可供应货量约3500吨，货源供应储备充足，批发市场还在4月29日至5月4日期间免收所有车辆进出场地费。

为做好“五一”小长假期间蔬菜保供稳价工作，海口市把民生商品保供稳价作为惠民生的头等大事来抓。海口市商务部门协调农贸市场、商超在节日期间根据客流变化灵活安排营业，以保证市场供应充足，品种丰富，购买便利；市发改、商务部门密切跟踪，坚决遏制“因节涨价”；市场监管部门加强节日期间的市场检查巡查，严防发布虚假信息、囤积居奇、操纵价格、恶意涨价、牟取暴利、破坏市场经济秩序、损害消费者利益等违法行为，他们还加强批发环节和农贸市场食品质量抽查检验，确保质量安全。

海口市还要求气象部门进一步加强天气情况监测和预报分析工作，为市政府及相关部门工作提供决策依据；要求交通港航部门在运输环节加强应急调运力度，落实“绿色通道”相关政策，确保节日商品市场供应充足、价格稳定、市场有序。

(责编：郝帅、陈键)

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