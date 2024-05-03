王杨堃

原标题：竞跑低空经济新赛道

低空经济是传统通航产业发展的升级版，是多产业融合发展的新经济形态，是新质生产力发展的典型代表。近年来，中央层面进一步加强顶层设计和深化改革，全国多地陆续出台促进低空经济发展的支持政策，因地制宜谋划创新举措，探索积累了宝贵经验。

在空域开放保障领域，系统深化改革强基础。湖南作为首个全域低空空域管理改革试点省份，通过搭建低空监管服务“天网”，建设通航基础设施“地网”，促进军地民三方协同运行机制融合，构建了全域低空空域协同运行管理保障体系，形成了包括全国第一部省级空域划设方案在内的12项全国首创改革成果，为促进低空经济发展提供了启示借鉴。

在技术创新驱动领域，瞄准关键环节做突破。上海加大倾斜旋翼、复合翼、智能飞行等关键技术攻关，加紧电动垂直起降飞行器研制及应用进程，加快探索空中交通新模式；杭州自主研发城市级无人机运行管理服务平台，实现与主要无人机企业数据共享，打造无人驾驶产业“大脑”；成都瞄准“工业无人机第一城”目标，从工业无人机产品测试及商用可靠性验证环节入手，通过打造公共研发服务平台，加速企业技术成果转化和产品商用步伐。

在需求场景应用领域，围绕现实痛点拓空间。南京深化产学研合作，基于全国首个5G低空智联网，在长江南京段建成智慧立体巡航体系，形成了长江沿线常态化执法巡航、过往船舶离岸物品配送、应急救援等一批优质应用场景；重庆聚焦山城交通物流短板，积极探索山地运输、商务通勤等应用场景，大力发展通航短途运输业务，极大缩短了相关区县间通勤时间。

在产业集聚发展领域，优化营商环境增效益。深圳凭借无人机制造领先优势，吸引低空经济企业落户，支持增资扩产、技术改造以及推动新型低空航空器产业化等，聚集了包括大疆、丰翼科技、道通智能等一批行业头部企业，实现了无人机全球市场占有率、企业知识产权数量、产业链完备度达到世界领先水平，成为名副其实的“无人机之都”。

从国际上看，低空经济是全球竞逐的战略性新兴产业，是新一轮科技革命和产业变革下国际竞争的新赛道，是塑造发展新动能的重要着力点。欧美等发达国家在传统通航产业领域已掌握先发优势，在空域管理、飞行服务保障、装备制造等方面有较为完备的规则和标准体系。当前，我国低空经济发展仍处于起步阶段，需以市场需求为牵引、技术创新为驱动、空域开放为保障，在基础设施、技术装备、产业组织和体制机制等方面强化系统性、前瞻性、针对性布局，加大基层试点示范和应用推广，多措并举开辟低空经济新赛道。

一是深化体制机制改革，完善法规政策体系，提升系统性治理水平。持续深化低空空域管理体制改革，及时修订完善相关全国性法规，统一技术规范和标准，强化跨部门跨领域统筹协调及重点区域协同，推动海陆空全空间无人体系市场准入建设，释放更多发展资源。加强规划引领，加快配套基础设施、飞行服务保障、通航装备产业、技术研发应用和人才队伍建设等落地实施。

二是加强技术创新驱动，加大多元稳定投入，拓展场景化应用空间。统筹关键技术创新突破和成果转化应用，加快新型通用航空装备核心技术攻关，深化数字技术、绿色技术融合应用和模式创新，推动政府性资金“耐心投”、社会资本“放心投”、金融机构“共同投”，突出公共服务、商业运营多场景应用示范体系建设和市场拓展，加速创新成果产业化落地。

三是做优资源整合平台，推动产业集聚融合，增强产供链组织效能。统筹要素资源保障和产业联动融合，实现规模化产业化商业化。围绕制造、飞行、保障和综合服务四大领域，聚焦主体融合、要素融合、产业链互动和产业生态繁荣，以平台式运作、全链条服务、新业态培育为抓手，完善产业间链式发展、区域间相互融合的协同发展机制，加快形成各具特色、优势互补、结构合理的低空经济产业集群。

（作者系中国宏观经济研究院运输所交通运输技术发展中心主任、研究员）

(责编：郝帅、陈键)

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