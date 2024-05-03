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“中国天眼”揭示球状星团脉冲星演化新路径

2024年05月03日08:50 | 来源：光明日报
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原标题：“中国天眼”揭示球状星团脉冲星演化新路径

　　 新华社杭州5月2日电（记者朱涵）我国科学家通过发展基于快速折叠算法的搜索方案，系统分析了“中国天眼”FAST公开观测数据，在球状星团M15中发现了两颗长周期脉冲星，揭示球状星团脉冲星演化新路径。该论文日前发表于《中国科学：物理学 力学 天文学》。

　　 据介绍，球状星团是一种受自引力束缚的高密度恒星集群，其演化年龄一般超过百亿年，是宇宙中最古老的天体系统之一。球状星团中的恒星经过数十亿年的演化，存在着大量脉冲星，通过了解其性质，可获取球状星团的动力学演化过程、星族合成路径等信息。目前在银河系内41个球状星团中已发现的317颗脉冲星中，大多是自转周期在数十毫秒范围内的毫秒脉冲星，其中179颗处于双星系统。

　　 之江实验室天文计算研究中心周登科博士、国家天文台王培副研究员等人在球状星团M15中发现了两颗长周期脉冲星，分别是自转周期约为1.9秒的M15K和自转周期约为3.9秒的M15L，其中M15L是目前球状星团中已知自转周期最长的脉冲星。

　　 基于观测数据，研究团队进一步研究认为，M15K和M15L在早期可能处于双星系统中，并经历了短暂的吸积过程，随后就与其他天体相遇并被破坏了双星系统，从而导致失去伴星后的脉冲星逐渐演化成了长周期脉冲星。

　　 论文通讯作者、“中国天眼”FAST首席科学家李菂说：“这一发现揭示了球状星团脉冲星的一种新的演化路径。FAST正在系统性地改变我们对于球状星团脉冲星的认识。”

　　 论文的第一作者周登科博士表示，射电天文领域数据量巨大，处理起来非常耗时。本次研究利用智能计算技术，显著提高脉冲星的搜寻与证认速度，让研究人员将更多精力投入理解数据背后的物理图像中，大大提高了科研效率。

　　 中国科学院院士、中国科学院云南天文台研究员韩占文表示，由该成果可期望更多类似发现，我们最终有望填补球状星团中脉冲星族群的空白，这对于理解球状星团中脉冲星形成过程和相互作用至关重要。

(责编：郝帅、陈键)
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