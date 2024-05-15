原标题：腾讯一季度研发投入156.78亿元 毛利劲增23%

腾讯控股5月14日发布2024年第一季度财报，受益于新芽业务快速成长和传统业务聚焦提效，腾讯2024年开局保持高质量增长，毛利劲增23%。

财报显示，2024年第一季度腾讯实现营收1595.01亿元，毛利838.7亿元，经营利润586.19亿元，净利润502.65亿元，毛利、经营利润以及净利润增速均持续跑赢收入增速，盈利质量显著提升。

重点业务板块上，腾讯的广告、企业服务等核心业务找到新打法，视频号、小程序、SaaS等新芽业务集体爆发新能量，共同驱动了业绩增长。一季度腾讯已累计回购达到148亿港元，日均回购金额达8.24亿港元，创历史新高。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，一季度公司在本土市场和国际市场的数款头部游戏中的团队调整初见成效，游戏总流水实现增长，为未来几个季度游戏收入恢复增长打下基础。公司持续培育高质量的收入来源，包括微信视频号及搜一搜广告、小游戏平台服务费及视频号商家技术服务费，推动了公司毛利和经营盈利增幅超过收入增幅。公司致力于将盈余资本回馈股东，加大回购力度，按计划执行2024年超千亿港元的股份回购，提升股息，同时致力于持续投资于AI技术、提升平台及生产高价值内容。

三大主业毛利齐增 多引擎驱动新成长

自2022年下半年以来，腾讯已经连续6个季度实现经营利润增速大于毛利增速，毛利增速大于营收增速的新增长势头，随着优质收入的不断扩充，增长质量更高。

财报显示，2024年一季度，腾讯毛利、经营利润和净利润增速分别为23%、30%和54%，显著跑赢营收增速。作为衡量可持续发展能力的重要指标，腾讯毛利增速连续4个季度保持20%以上。2023年以来，腾讯收入结构不断优化，整体业务更加聚焦，同时优质有竞争力的新芽业务大量涌现，共同推动了毛利水平攀升。

三大核心业务板块中，腾讯网络广告、金融科技与企业服务、增值服务业务的毛利均实现同比增长。其中，网络广告业务一季度收入增长26%，毛利同比增长66%，主要受益于视频号、小程序、公众号、微信搜一搜等快速发展带来的新增广告收入以及AI技术驱动带来的收入质量提升。腾讯网络广告业务收入已经连续6个季度保持两位数高增长，超越行业平均水平，收入贡献也从2022年同期的13%提升到近17%。

代表数实经济的金融科技与企业服务业务一季度收入增长7%，毛利同比增长42%，主要受益于视频号直播带货技术服务费等强劲增长，以及企业微信与其他企业服务的商业化增加。

增值服务业务一季度收入同比微降，但由于小游戏平台服务费占比不断增加，以及海外游戏本季度收入增长3%，优质收入占比提升仍带动板块毛利同比增长5%。

多点开花 新芽业务快速成长

财报显示，微信及WeChat的合并月活跃账户数进一步增至13.59亿，从微信生态中迸发出来的视频号、小程序、公众号、微信搜一搜等产品都为高质量增长贡献了新动能。

2024年一季度，视频号总用户时长同比增长超过80%，通过拓展商品品类和激励更多内容创作者参与直播带货，加强了视频号直播带货生态。小程序和小游戏在一季度表现亮眼，小程序用户时长增长超过20%，非游戏类小程序的日均使用次数同比实现双位数百分比增长，小游戏流水同比增长30%。

AI技术的驱动是推进“新芽”业务高质量增长的重要因素。广告技术平台升级后，不仅为所有广告主提供以腾讯混元大模型为基底的一站式人工智能广告创意平台，也显著提升了腾讯广告业务的推荐精准度和投放效率，为广告主提供满意的ROI(投放回报)。

腾讯会议、企业微信等SaaS产品也通过部署生成式AI功能，更好的服务用户。今年一季度，企业微信、腾讯会议、腾讯文档、腾讯乐享、腾讯电子签、腾讯问卷等腾讯协作SaaS产品，已全部接入腾讯混元大模型，实现智能化升级。

腾讯混元还在助力产业智能化升级中不断发力，已经应用于汽车、零售、教育、金融和医疗等众多行业，企业服务业务带来新增长点。今年4月，腾讯发布汽车行业大模型“全域智能”方案，携手十多家车企，在研发、生产、营销等多个核心场景开启行业大模型合作。

这背后离不开腾讯在基础研发上的长期投入。财报显示，腾讯在本季度的研发开支达到了156亿元，自2018年至今六年研发投入超过2853亿元。历年来，腾讯在全球的专利申请总数和授权专利数量均处于第一梯队。

企业服务业务找到新打法，游戏板块深蹲蓄力

除了新芽业务的绽放，既有核心业务也逐步找到破题路径。其中，企业服务通过主攻自研的优势赛道，在PaaS和SaaS两块最核心的云服务上取得商业化增长突破。今年一季度，企业服务收入实现十几个点的同比增长。

在PaaS领域，腾讯云音视频解决方案已连续六年被权威机构IDC评为中国市场第一，一季度获得更多海内外媒体、娱乐和直播行业客户青睐。

在SaaS领域，企业微信和腾讯会议也通过技术更新，持续产品升级，扩大了付费用户的基础。腾讯会议年初推出覆盖会议全流程的AI小助手，通过简单指令，完成信息提取、内容分析、会管会控等多种复杂任务，帮助参会者提高开会效率。

另一传统核心业务游戏板块则在积极蓄力，寻求突破。本土市场游戏总流水恢复同比增长，幅度为3%，国际市场游戏总流水同比增长34%超越收入增长，游戏总流水实现增长，为游戏业务重新增长打好基础。

在本土市场，2023年腾讯年流水超过40亿元的重点游戏已达到8款，多款游戏在一季度的流水增长亮眼。其中，两款头部游戏王者荣耀及和平精英受益于新的商业化节奏和游戏内容设计的提升，3月流水实现同比增长。《金铲铲之战》《穿越火线手游》及《暗区突围》等多款本土市场游戏的流水于本季创下历史新高。

海外市场更是增长新蓝海，多款重点游戏流水表现良好。其中，Supercell 的游戏实现用户量与流水的增长；《荒野乱斗》在国际市场上的日活跃账户数超过去年同期的两倍，流水超过去年同期的四倍。财报显示，2024年一季度腾讯国际市场游戏收入同比增长3%，实现收入136亿元，持续提升全球竞争力。

(责编：曹淼、李源)

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