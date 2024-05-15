人民网北京5月15日电 （记者王连香）今日，国家移民管理局召开新闻发布会，通报全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策有关情况。交通运输部水运局副局长祝振宇介绍，交通运输部于2023年9月全面恢复了进出我国境内邮轮港口的国际邮轮运输，2023年我国邮轮中外旅客运输量达10.7万余人次。

祝振宇表示，截至目前，已有21艘国际邮轮在我国境内港口开展运营，包括中国境内港口始发的日韩航线、越南航线、香港地区航线等，以及外国邮轮入境的访问港航线，首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”也于2024年元旦顺利投入运营，邮轮运输市场发展旺盛，预计2024年我国邮轮旅客运输量将稳步恢复、持续提升。

祝振宇指出，下一步，交通运输部将会同有关部门继续指导各地落实好相关要求，加强安全应急管理，引导邮轮运输企业为旅客提供更加优质服务，推动国际邮轮运输高质量发展。

(责编：王连香、高雷)

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