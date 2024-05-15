人民网记者 车柯蒙

世界上95%的牦牛生长在中国的青藏高原，牦牛绒每年自然脱落，是最能代表中国的珍稀天然纤维之一。牦牛绒的生产与在地藏民社区的可持续生计以及藏区的生态平衡之间息息相关。

如今，一条既可以连接从牧区到时尚产业上下游合作方、系统性提升中国牦牛绒产业价值，又可以提升牧民可持续意识、技术能力以及收入，还能够减缓草原沙漠化、助力产区生态平衡的可持续时尚产业新路径正被开拓。

以生态产业化、产业生态化推动行业可持续发展

藏族有句谚语：“牧民靠牛羊，牛羊靠草，草靠这片土地。”位于四川、甘肃与青海交界的若尔盖大草原广袤开阔、河水流淌、湿地遍布，滋养着世代牧民。

“治理草原沙化，是在守护我们自己的家园。” 扎琼仓生态文化发展中心创始人扎琼巴让表示。

2021年国务院印发的《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》中指出，上游青海玉树和果洛、四川阿坝和甘孜、甘肃甘南等地区河湖湿地资源丰富，是黄河水源主要补给地。严格保护国际重要湿地和国家重要湿地、国家级湿地自然保护区等重要湿地生态空间，加大甘南、若尔盖等主要湿地治理和修复力度。2022年举行的《湿地公约》开幕式上，重点建设三江源、青海湖、若尔盖等一批湿地类型国家公园，实施全国湿地保护规划和湿地保护重大工程被再次强调。2024年初，设立若尔盖国家公园被写入四川省政府工作报告。

中国是全球最大的纺织生产国和消费国，作为推进碳达峰、碳中和的重要领域，中国纺织服装行业不断探索推动绿色时尚产业变革。

近日，江南布衣联合扎琼仓生态文化发展中心、牦牛绒品牌Shokay绣嘉和澳洋呢绒发起牦牛绒探索之旅，在四川阿坝州若尔盖地区290亩的“黑土滩”上，种下希望的草籽。

“作为中国品牌，我们对于原产中国的面料创新和相关产业的可持续发展感到责无旁贷。”江南布衣企业公关总经理郑丹丹表示，在改善牦牛生存环境、保护草原生态多样性的同时，助力黄河上游流域重要的生态功能区域——若尔盖地区的健康可持续发展。

制定牦牛绒可持续标准 推动产业完善与振兴

当前，天然纤维在全球面临气候变化、资源短缺等共同问题，可持续发展具有不可忽视的重要性。业界专家认为，对于天然纤维的探索在实现2030可持续发展议程的道路上，仍是一项重要且正确的选择。

制定牦牛绒的国际可持续标准、进行牧场认证、以及牦牛绒面料的创新研发等多项行动，旨在联动从原料采集到消费市场的上下游多方价值链参与者，深入全面地推动整个本土牦牛绒产业的完善与振兴……今年，江南布衣联合多方合作伙伴发起“布尽其用-牦牛绒产业振兴项目”。

记者了解到，在牦牛绒面料的创新研发方面，目前，已有研发成果应用在江南布衣多个品牌今年秋冬的产品中。

“我们在打造一个可持续的生态链，产业链上下游的融合，是撬动整体的可持续性的关键。”Shokay绣嘉创始人乔琬珊表示。

从牦牛绒产品应用到深度参与牦牛绒产业振兴，江南布衣正演绎对于可持续时尚的理解。“中国不缺好的原料，叫得响的面料却不多。我们希望推动整个本土牦牛绒产业的完善与发展，让更多消费者有机会感受到以可溯源的高端牦牛绒为原材料的中国精造产品。”郑丹丹表示。

(责编：王震、高雷)

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