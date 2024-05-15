中小企业借“金”向稳 生产投资更具活力
人民网北京5月15日电 （黄盛、实习生张欣怡）每逢节假日的晚上，湖南省长沙市黄兴路步行街车水马龙、热闹非凡。“从最初的路边摆摊，到门面批发和现在的店面开设，自己曾面临租金、员工工资压力和生产经营困难。”步行街上的“罗家臭豆腐”小吃店负责人告诉记者，在他们向当地银行提出贷款申请后，仅三天时间就获得了100万元贷款。
中小企业牵动着经济发展的整体态势，与就业和民生息息相关。中国中小企业协会日前发布的数据显示，4月，中小企业发展指数为89.4，比上月上升0.1点，连续两个月回升，高于2022年、2023年同期水平。在这背后，我国金融支持实体经济的质效不断提升，金融支持中小企业的力度进一步稳固。
中小企业协会常务副会长马彬介绍说，当前中小企业融资状况有所改善。4月份，资金指数为101.2，比上月上升0.2点，仍处于景气临界值100以上。其中，融资指数为91.2，比上月上升0.1点。流动资金指数为85.8，比上月上升0.3点。所调查的8个行业中，6个行业融资指数和8个行业流动资金指数有所上升。
——货币政策持续发力，畅通更多资金渠道。今年以来，中国人民银行不断增加支农支小再贷款规模、继续实施普惠小微贷款支持工具、设立科技创新和技术改造再贷款、扩大普惠小微单户授信额度，加大信贷投放力度。
数据显示，今年1—4月，人民币贷款增加10.19万亿元。从贷款投向看，中小企业信心稳步回升，生产投资更具活力。绿色贷款、制造业中长期贷款增速保持在30%左右高位，专精特新企业贷款增速近20%，为经济持续注入新动能。
此外，今年一季度，签发票据的中小微企业超过14.4万家，占全部签票企业的93.2%；办理贴现的中小微企业为16.9万家，占全部贴现企业96.5%。
——各地支持政策频出，优化金融服务举措。各地纷纷推出台政策措施，设置专项奖励贴息，加大中小企业信贷投放力度，发挥融资担保体系增信作用，降低融资成本。
比如，上海构建中小微企业“纾困融资”长效工作机制，引导金融机构运用好存款准备金率下调释放的长期可用资金、持续发挥贷款市场报价利率（LPR）改革效能、加大担保贷款力度等。陕西开展“十行千亿惠万企”融资专项行动，陆续投放2000亿元信贷惠及全省中小微企业。河南加快构建重点产业链中小微企业融资服务促进机制，搭建“政府—企业—金融机构”常态化对接协作机制。江苏省出台中小微制造企业设备购置更新改造担保支持政策鼓励，为中小企业设备购置更新改造贷款提供优惠费率的担保增信服务……
——科技金融更有质效，护航中小企业全周期发展。科技型中小企业发展的全周期和重点领域数字化、智能化、高端化升级改造，迎来更多金融资源的精准支持。
中国人民银行持续开展中小微企业金融服务能力提升工程，推动建立敢贷愿贷能贷会贷长效机制。今年3月末，民营经济贷款余额同比增长10.7%，占各项贷款的比重同比提升0.4个百分点；普惠小微贷款余额、授信户数同比分别增长20.3%、7.5%，3月新发放的普惠小微贷款加权平均利率 4.36%。科技型中小企业贷款余额2.7万亿元，同比增长 20.4%，全国“专精特新”中小企业贷款余额 4.1万亿元，同比增长17.9%，均明显高于全部贷款增速。
中国中小商业企业协会执行会长任兴磊对此表示，中小微企业普遍存在经营风险较高，违背传统金融机构风险规避特点。他建议，优化宏观金融环境，健全政策支持体系；鼓励数字普惠创新，重塑金融服务模式；开发错位金融产品谱系，精准适配差异化需求；健全完善金融风控体系。
拓展中小企业的融资渠道之外，也需要提升金融服务质效。中国银行研究院研究员叶银丹认为，金融业可以运用互联网、大数据、人工智能、区块链等科技手段，实现数字化转型，简化交易环节、开展智能风控，降低中小企业金融服务成本，提高企业金融服务可得性。
也有专家建议，要灵活运用利率和存款准备金率等货币政策工具，量价并举、长短结合、激活存量、用好增量，提高金融资源配置能力和效率，在总量上保障流动性更加充裕，在价格上适度降低社会综合融资成本，在结构上加强“精准滴灌”，进一步稳定中小企业的发展信心。
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