当纺织业链上“云”，行业痛点成增长点 | 高质量发展调研行
2024年05月16日09:31 | 来源：人民日报客户端
小字号
从一朵棉花，到一根丝线，再到一匹布、一件衣，纺织服装行业涉及多个环节、多家企业，效率不高、协同性弱一直是行业痛点。
纺织业是广州的传统特色产业。 资料图片
但如今，在素有“时尚之都”美誉的广东省广州市，寻找一匹布料的时间，从10年前的10天，已经缩短为5分钟。这背后，是人工智能、云计算、AI等新一代信息技术的支撑。
5月15日，“高质量发展调研行”采访团来到位于珠江畔的广州致景信息科技有限公司，探寻纺织产业链全链条数字化转型的生动实践。在这里，产业链上“云”，各环节资源整合，传统制造模式得以重构。
“高质量发展调研行”采访现场。谢瑞君 摄
近年来，广东省以新技术赋能传统产业，运用数字技术加快纺织服装等传统产业改造升级，让“老树发新枝”。光是省会广州，“上云”企业就已超10万家，规上工业企业“上云上平台”率达44%，成效明显。
未来，广东省将牢牢把握推动高质量发展工作主线，抢抓新一轮大规模设备更新，组织实施“技改大会战”等专项行动，持续提升先进产能比重，让数字化转型升级之花遍开岭南大地。
(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 向“新”而行｜实惠出行背后的新质生产力
- 新质生产力是代表新技术、创造新价值、适应新产业、重塑新动能的新型生产力，发展新质生产力是夯实全面建设社会主义现代化国家物质技术基础的重要举措。即日起，人民网将出“向‘新’而行”系列报道，用直观、形象的画面展现新质生产力激发出来的澎湃活力。…
- 评论
- 关注