人民日报客户端广东频道 姜晓丹 王云娜

从一朵棉花，到一根丝线，再到一匹布、一件衣，纺织服装行业涉及多个环节、多家企业，效率不高、协同性弱一直是行业痛点。

纺织业是广州的传统特色产业。 资料图片

但如今，在素有“时尚之都”美誉的广东省广州市，寻找一匹布料的时间，从10年前的10天，已经缩短为5分钟。这背后，是人工智能、云计算、AI等新一代信息技术的支撑。

5月15日，“高质量发展调研行”采访团来到位于珠江畔的广州致景信息科技有限公司，探寻纺织产业链全链条数字化转型的生动实践。在这里，产业链上“云”，各环节资源整合，传统制造模式得以重构。

“高质量发展调研行”采访现场。谢瑞君 摄

近年来，广东省以新技术赋能传统产业，运用数字技术加快纺织服装等传统产业改造升级，让“老树发新枝”。光是省会广州，“上云”企业就已超10万家，规上工业企业“上云上平台”率达44%，成效明显。

未来，广东省将牢牢把握推动高质量发展工作主线，抢抓新一轮大规模设备更新，组织实施“技改大会战”等专项行动，持续提升先进产能比重，让数字化转型升级之花遍开岭南大地。

(责编：杨曦、陈键)

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