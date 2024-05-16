人民网记者 王震

新质生产力是代表新技术、创造新价值、适应新产业、重塑新动能的新型生产力，发展新质生产力是夯实全面建设社会主义现代化国家物质技术基础的重要举措。即日起，人民网将推出“向‘新’而行”系列报道，用直观、形象的画面展现新质生产力激发出来的澎湃活力。

7毫秒，一度电“闪送”2000公里。

1.7秒，生产车间下线一组动力电池。

充电15 分钟，能让新能源汽车行驶 300公里。

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至2023年底，中国新能源汽车保有量达2041万辆，全年新注册登记743万辆。凭借节能环保、经济实惠等优势，新能源汽车正在获得更多消费者青睐。

为什么充电比加油更省钱、更环保？让我们从一度电的旅程说起。

7毫秒“闪送”2000公里

你使用的“一度电”可能诞生于千里之外。

数据显示，我国非化石能源发电装机占比首超50%，风电、光伏、水电发电装机容量均居世界首位。如何让这些中西部地区的“绿电”供得上、用得好？

在白鹤滩水电站，±800千伏特高压直流工程，只需要7毫秒便可送至2000公里之外江苏；在南方电网柳州换流站，特高压直流高速开关动作一次仅需21毫秒，相较于常规的直流隔离开关快了将近1000倍。

目前，我国居民电价显著低于世界主要国家。以北京为例，2023年居民生活用电价格为每度0.5元左右，约为德国的1/5，美国的1/2。

特高压输电网络持续建设、技术不断突破，为便捷、实惠的充电服务供了坚实保障。

充电 15 分钟行驶300公里

“感觉路上的充电桩越来越多了，不管是长途还是短途，新能源车用起来越来越方便了。” 一位新能源车主接受采访时表示。

数据显示，截至2023年底，我国充电基础设施总量达859.6万台、同比增长65%；全国共有6328个服务区配建了充电设施、占服务区总数的95%。

当前，我国充电基础设施建设不断推进完善。如何进一步提升充电服务质量？

在比亚迪工厂，全球首创的高电压电驱升压充电方案，能够实现宽域恒功率充电，兼容 300V-750V 电压范围充电桩，一举攻克高电压车型充电的难题，让新能源汽车充电 15 分钟行驶300公里。

针对北方严寒天气，全场景智能脉冲自加热技术，让电池加热速率提升230%以上，能够保障极低温度下快速充电。

充电一次续航1000公里

当前，我国建成了产业链最全、规模最大的动力电池产业体系，市场规模连续8年全球领先。数据显示，2023年，我国锂电池总产量超过940GWh（吉瓦时），同比增长25%。

动力电池是新能源电动汽车的“心脏”，其能量密度不断提高、成本不断降低，推动着新能源汽车的性价比和实用性持续提升。

在宁德时代，第三代CTP技术的麒麟电池，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，让新能源汽车充电一次续航1000公里的设想正在变为现实。

位于江苏的宁德时代“灯塔工厂”，生产一组电池仅需1.7秒，缺陷率降到十亿分之一。智能化和自动化生产，将劳动生产率提高了75%，能源消耗降低10%。

实惠出行背后，我国新能源产业新品牌不断涌现、新技术层出不穷、新产品接踵而至、新模式应运而生，高科技、高效能、高质量的新质生产力正在加速形成。

(责编：罗知之、高雷)

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