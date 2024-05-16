人民网北京5月16日电 （记者栗翘楚）记者日前从2024年“科技产业金融一体化”专项路演（石家庄正定站）暨国家产融合作平台上线三周年交流活动上获悉，国家产融合作平台上线三年来，已累计帮助企业融资超过8300亿元，入库优质企业29万余家，入驻金融机构2400多家。

工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌在致辞中指出，“科技产业金融一体化”专项是产融合作工作的创新性探索。要加强政策协同，强化央地联动、部门合作，发挥国家产融合作试点城市和各类金融改革试验区的前瞻探索作用，构建上下贯通、运行畅通的一体化政策体系，引导各类优质生产要素向制造业关键技术领域和科技型企业集聚。要深化金融创新，探索“股贷债保”联动，推广“中试险+研发贷”等创新模式，扩大实施“科技产业金融一体化”专项，深入开展硬科技属性评价和创新属性评价。要强化数字赋能，建立健全科技、产业、金融三方信息共享机制，运用智能算法模型赋能金融产品研发、信贷融资定价、供应链金融等业务，提升金融服务实体经济的效率。

今年是京津冀协同发展上升为国家战略十周年。工业和信息化部会同相关部门持续深化产融合作，实施“科技产业金融一体化”专项，引导各类资本投早投小投硬科技，为提高科技成果转化和产业化水平构建持续稳定的创新投入机制，推动科技创新和产业创新深度融合。

本次活动共组织生物医药、新一代信息技术、先进装备制造三大领域56个早期硬科技项目路演，邀请政产学研金等领域700多位代表共话产融合作。其间，还举行了国家产融合作平台上线三周年交流座谈会、证券交易所石家庄基地揭牌仪式等活动。工业和信息化部有关司局、部属单位相关负责同志参加活动。

(责编：乔业琼、高雷)

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