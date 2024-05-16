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规范商用密码应用与管理 科技成果转化助力市场健康发展

2024年05月16日10:59 | 来源：人民网
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人民网北京5月16日电 （记者栗翘楚）信息化、网络化、数字化高度发达的今天，密码技术已经渗透到了社会生产生活各个方面，通过加密保护和安全认证两大核心功能，可以完整实现防假冒、防泄密、防篡改、抗抵赖等安全需求，在网络空间中扮演着“信使”“卫士”和“基因”的重要角色。

根据密码法，密码分为三大类，分别为核心密码、普通密码和商用密码。前两者用于保护国家秘密信息，由密码管理部门依法实行严格统一管理。百姓生活市场接触到的则是商业密码，所有公民、法人和其他组织都可以依法用其来保护网络与信息安全，从手机电脑的开机密码、电子邮箱登录密码，到网购平台的支付密码……身处数字化社会，密码已经成为随处可见的身份认证手段，深刻影响着当代人的工作和生活。

日前，在“科技产业金融一体化”专项路演（石家庄正定站）暨国家产融合作平台上线三周年交流活动期间，工业和信息化部产业发展促进中心同期主办“商用密码产融合作交流活动”，国家密码管理局商用密码管理办公室，工业和信息化部办公厅以及工业和信息化部商用密码应用产业促进联盟等代表围绕商用密码科技成果转化和产业化应用展开讨论。

近年来，在政策环境与市场需求的共同作用下，我国商用密码行业规模不断扩大，产业规模整体呈上升趋势。观研报告网发布的《中国商用密码市场竞争现状调研与发展战略预测报告（2023—2030年）》显示，从细分市场看，我国商用密码产品自主创新能力持续增强，产业支撑能力不断提升，部分产品性能指标已达到国际先进水平。目前，已有多家上市公司布局该领域。

活动期间，工业和信息化部产业发展促进中心对《企业商用密码硬科技属性评价指标体系》进行解读，启动首批企业商用密码硬科技属性评价工作。与会代表聚焦商用密码领域科技、产业、金融的协同发展进行了充分的研讨交流。下一步，工业和信息化部产业发展促进中心将以硬科技属性评价作为抓手，进一步促进产融精准对接。

(责编：乔业琼、高雷)
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