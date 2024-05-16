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两部门：完善再生资源回收体系 支持家电等耐用消费品以旧换新

2024年05月16日09:44 | 来源：人民网
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人民网北京5月16日电 （记者孙红丽）近日，商务部办公厅、财政部办公厅发布《关于完善再生资源回收体系 支持家电等耐用消费品以旧换新的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出，结合实际，统筹用好县域商业建设行动相关资金，聚焦打通废旧家电家具回收堵点，支持以县城、乡镇为重点，改造提升家电家具回收等服务网点，畅通家电更新消费循环。

根据《通知》，引导支持的主要方向一是完善县域再生资源回收体系中转设施。支持改造建设县域废旧家电家具回收、中转、集散站点，有效提升县域再生资源集聚和中转能力。二是支持乡镇商贸中心等商业网点提供废旧家电回收、二手家电经销、维修等生活服务，改造建设废旧家电暂存、周转相关设施，增加服务功能。三是支持废旧家电回收企业配备再生资源回收车辆，推广“以车代库”等灵活流动回收模式，统一服务规范，延伸回收网络，实现废旧家电即收即走。

《通知》要求，确定将废旧家电家具等再生资源回收体系建设纳入县域商业建设行动的省份，省级商务主管部门商财政主管部门同意后，对县域商业建设行动相关项目资金管理办法或实施细则等进行修订补充。各地要认真制定支持方案，围绕提升县域废旧家电回收网点覆盖率和废旧家电回收量（台）等关键指标，确定总体目标、重点举措、项目清单、绩效考核等内容，于2024年5月31日前按程序报商务部、财政部备案，逾期未报视为不对支持内容进行调整。

《通知》强调，要严格落实主体责任，建立健全资金项目管理制度，保障财政资金安全，重点支持有较强实力、在废旧家电家具等再生回收体系建设领域发挥重要作用的企业。存在项目储备不足、预算执行慢等问题的地方，要根据实际情况及时调整支持方向等，切实加快中央财政资金执行进度。

(责编：孙红丽、高雷)
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