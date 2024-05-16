欧阳易佳

用旧报纸制作成服装；用垃圾袋和快递盒硬纸板制作一个帽子；用瓜子壳、硬卡纸、扭扭棒做成手办玩具……上海虹口区丰镇第一小学的学生们，正兴奋地展示自己的作品。

宣传弘扬“无废”理念、健全“无废城市”建设体制机制、加快推动城市绿色低碳转型……城市是人类社会经济活动的中心，也是能源消费的主体。近年来，各地加快推进“无废城市”、绿色城市建设，推动经济社会发展全面绿色转型，让优美生态环境成为人民幸福生活的增长点。

《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》提出，建设美丽城市。提升城市规划、建设、治理水平，实施城市更新行动，强化城际、城乡生态共保环境共治。

业内人士表示，城市更新应坚持以绿色发展理念，将城市更新与绿色城市建设相结合，将城市物质环境的绿色更新与城市社会软环境的绿色重构相统一，实现功能复合、健康宜居、安全韧性的城市更新模式。

——从单体建筑到整体区域，城市能耗不断“做减法”。在重庆南岸区广阳岛，有一座与绿水青山融为一体的生态覆土式博览建筑——大河文明馆。即使不开灯，室内依然很亮堂；无须开空调，依然感觉很凉爽。

重庆市绿色建筑与节能专家库规划与建筑专家赖新介绍，在适应气候特征和场地条件的同时，通过设计最大幅度降低建筑供暖、空调、照明需求。同时提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源，以最少的能源消耗提供舒适室内环境。

建筑的能耗越低，排碳量就越少。能节能降耗的建筑非个例，数据显示，城镇新建绿色建筑面积占新建建筑的比例超过90%。

推动建筑绿色化是降低建筑能耗的重要途径之一。近年来，各地不断推进绿色建筑从单体建筑向整体区域扩展。今年1月，北京亦庄入选生态环境部第一批城市和产业园区减污降碳协同创新试点名单，通过加强技术研发、强化基础设施协同增效、推进生态治理和扩容增汇协同等举措，力争形成减污降碳协同推进的工作格局。

——从生产线到产业园，城市绿色产业不断升级。在浙江金华开发区首家“零碳工厂”内，一套套自动化的生产线正不断运转，工作人员身穿白色工作服，在明亮的金属管道之间实施监测与维护。

“我们从原料生产到废弃物处理全生产过程碳排放量为零。”该公司相关负责人介绍，“2022年底，建设完成光伏发电项目，实现了电力自发自用，余电上网。”

产业园区多点“含绿量”，经济发展更有“含金量”。国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》提出，打造一批达到国际先进水平的节能低碳园区，推动电力、钢铁、石化化工等行业开展节能降碳改造。

当前，生态环境部正稳步推开城市和产业园区减污降碳协同创新试点工作，筛选形成了第一批城市和产业园区试点名单，持续推动减污降碳协同创新试点工作扎实开展。

——从时尚到习惯，低碳生活不断成为日常。在江苏常州经开区戚墅堰街道东方社区党群服务中心，居民刘穷推广环保酵素制作方法的公益讲座再次开讲，吸引多名街坊前来参加。

“餐厨垃圾是家庭垃圾的主要来源，处理得当能变废为宝，实现垃圾减量。”刘穷鼓励大伙儿积极尝试，“把红糖、橘子皮、水倒入塑料瓶内搅拌，拧紧瓶盖，3个月后，过滤出来的汁液就是环保酵素，可以当清洁剂使用。”

从推广节粮、节水、节电、绿色出行等绿色低碳实践；到设立“全国低碳日”“节能宣传周”、发布绿色低碳生活倡议书；再到推动低碳节能蔚然成风、生态环保融入日常……近年来，各地以绿色低碳为导向，广泛开展绿色生活行动，绿色低碳理念深入人心。

业内人士表示，当前，我国积极促进经济社会发展全面绿色转型，绿色消费和绿色生活方式日渐成为新时尚。推动绿色低碳发展需要全社会的共同参与和支持，应不断增强环保意识，倡导绿色生活方式和消费模式，推动社会各界共同参与到绿色低碳发展中来。

(责编：乔业琼、高雷)

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