人民日报客户端广东频道 程远州 孙振

试想一下，当你驾驶汽车遇到堵塞时，打开机翼，就地升空，轻松飞越而去；再试想一下，当你自驾游来到风景宜人的郊野，搬出车载的飞行器，便可享受空中俯瞰山川河流的乐趣……

这些未来生活场景，随着低空经济的发展，在致力于电动垂直起降航空器（eVTOL）和飞行汽车研发制造企业的不断探索中，有了成为现实的可能。

5月15日，记者在“高质量发展调研行”中来到广州大学城低空经济应用示范岛，现场观看了广东汇天航空航天科技有限公司（下称“小鹏汇天”）研发产品“旅航者X2”的起飞与落地。这是由小鹏汇天自主研发生产的两座载人飞行汽车，于2021年6月完成首飞，并在此后进行了3000余架次的试验试飞。

去年1月，小鹏汇天“旅航者X2”正式获得由民航监管机构颁发的特许飞行证，成为国内首款提出申请并成功获批的有人驾驶eVTOL产品。

图为“旅航者X2”飞越广州地标建筑。资料图片

小鹏汇天副总裁仇明全介绍，该公司正在计划预售陆空一体式飞行汽车“陆地航母”飞行汽车，该产品可在陆地上以汽车模式行驶，在到达起飞点后从后部分离出eVTOL，从而实现“陆空两用”。他表示，小鹏汇天的未来目标是实现螺旋桨可折叠收纳于汽车上部的一体式eVTOL的实用化，可在汽车驾驶舱选择陆地行驶和飞行两种驾驶模式。

图为陆空一体式飞行汽车示意图。资料图片

但真正让汽车在城市里飞起来，仍有很长的路要走。

近年来，广州市出台了一系列支持低空经济发展的政策，促使企业在研发制造、飞行运营和基础设施保障等方面不断迈步前进。

2023年底，广州空港经济区管理委员会与中国民用航空中南地区空中交通管理局签署了低空飞行服务站合作协议，双方计划合力推进广州低空飞行服务站建设，创新低空空域分类管理模式，深化低空空域分类和航线规划，为低空飞行提供指导、服务、保障和管理。

图为“旅航者X2”飞过广州塔。资料图片

今年4月18日，广州大学城正式启动飞行汽车基础设施建设项目，首批规划4个起降点，串联起约17公里的空中环岛线路，为飞行器起降、停放、能源补给等提供服务支撑。此外，还发布了飞行汽车应用场景探索清单，包含文体旅游、应急救援、公共服务等多个场景。

“我们相信，随着技术和产品的成熟，以及空中交通管理制度的健全完善，飞行汽车一定能走入市民生活，让科幻变成现实。”仇明全说。

(责编：杨曦、陈键)

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