人民网北京5月16日电 （黄盛）证监会日前发布了2023年执法情况综述。数据显示，2023年，证监会查办证券期货违法案件717件，同比增长19%。

证监会有关部门负责人表示，2023年以来，证监会按照“全面加强金融监管”要求，“零容忍”打击各类违法违规行为，努力做到监管执法“长牙带刺”、有棱有角，强本强基、严监严管，全力维护资本市场平稳运行，保护投资者合法权益，为资本市场高质量发展提供有力法治保障。

数据还显示，2023年，证监会作出行政处罚539件，同比增长40%，处罚责任主体1073人（家）次，同比增43%；市场禁入103人，同比增长47%；向公安机关移送涉嫌证券期货违法犯罪案件和线索118件。

2023年中国证监会查办案件类型。 来源：证监会

关于2024年的执法工作，上述负责人表示，证监会将从严打击严重危害市场平稳运行、侵害投资者合法权益、社会影响恶劣、民众反映强烈的证券期货市场违法行为，为加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场保驾护航。相关工作重点包括强化线索发现、严查重大案件、提升执法效能等。

“欺诈发行、财务造假、内幕交易、操纵市场等违法犯罪行为是资本市场的毒瘤，严重侵害投资者合法权益。”证监会主席吴清在15日举办的2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动上表示，证监会坚决落实监管“长牙带刺”、有棱有角的要求，查办案件数量和处罚金额大幅上升。对于“零容忍”打击证券违法犯罪，将会同有关各方健全证券执法司法体制机制，加快构建资本市场防假打假综合惩防体系，进一步提升行政刑事衔接效率，让不法分子付出惨痛代价，切实维护市场“三公”秩序。

据吴清介绍，深入贯彻中央金融工作会议精神、全面落实新“国九条”、扎实推动资本市场“1+N”政策措施落地见效的核心内容，是一体推进强监管、防风险、促高质量发展，强本强基、严监严管，加快打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

有业内人士表示，过去一年，打击证券期货违法行为工作成效持续彰显，有力维护了资本市场运行秩序，保护了投资者合法权益，“零容忍”打击高压态势不断巩固。

(责编：王震、高雷)

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