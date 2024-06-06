原标题：河套合作区首批建设项目实现又一里程碑进展 河套壹号成功封顶“破茧成蝶” - 中国网

6月5日，承载着喜悦和祝福的无人机从6楼活动现场飞向200米楼顶浇灌混凝土，作为河套深港科技创新合作区首批建设项目之一，河套壹号（原名：深港科创综合服务中心）以别出生面的创新形式封顶。河套壹号此次喜封金顶“破茧成蝶”，标志着河套合作区又一重大项目建设取得里程碑进展，是深圳园区筹集优质空间的标志节点，更是贯彻落实《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》的有力措施。

本次活动由河套合作区深圳园区发展署、深圳市投资控股有限公司指导，深圳深港科技创新合作区发展有限公司主办，中铁建工集团有限公司承办。深圳市国资委副主任张锋、河套发展署副署长余杰、福田区副区长余枫、深投控总工程师王戈、深港科创公司董事长丁海成、深福保集团董事长谢涛、香港港深创科园公司行政总裁马惟善、深港科创公司总裁吴寅骁、中铁建工集团副总经理贾国明、加拿大工程院院士、新加坡工程院院士连勇等领导和嘉宾出席活动。市、区相关单位领导，各参建单位及拟入驻机构代表等也参加了本次活动。

成功封顶凸显国企担当

河套合作区地处深港两座城市的中心位置，河套壹号是河套合作区的形象门户，也是深圳城市中轴线上面向香港的形象门户。作为深圳园区首批重点建设项目，河套壹号兼具总部办公、科创投资、科技展示、产业配套等功能，由已故的建筑届最高荣誉普里兹克奖获得者英国“高技派”大师理查德罗杰斯倾力设计，赋予了它“云上蝴蝶”的天才设计，为深港之交、城市中轴留下了一幅封面般的写意画。

自项目开工以来，在政府及相关部门、股东单位的指导支持下，深港科创公司按照“出手不凡”“国际一流”的指示要求，以“开局就是决战、起步就是冲刺”的精神状态，高标准设计、高质量施工、精细化管理，与中铁建工等参建单位一道，攻关解决了52°斜向柱、竖向转换，裸露钢结构外挂观光电梯等国内尚无参考案例的技术难题，保质保量完成各项建设任务，如期实现项目全面封顶的节点目标，凸显深港科创公司使命必达的国企担当，展示《河套规划》发布一周年阶段性成果，推动合作区提速建设取得重要进展。

合作区首批建设项目实现里程碑进展

贾国明在致辞中要求项目全体参建员工戒骄戒躁，对后续工程继续保持高度的责任心，科学组织、精心施工，发扬专业高效、优质履约精神，做到一次成优、全面创优，努力打造优质、卓越的标杆工程，助力河套壹号化茧成蝶，将理查德·罗杰斯大师“云上蝴蝶”的设计之美完美呈现在世人面前。

丁海成在致辞中向一直关心、支持公司发展和项目建设的单位和社会各界表示衷心的感谢。他表示，今天的封顶活动标志着河套壹号项目跨入新的阶段。在河套壹号项目现场，我们深刻感受独领风骚的深圳改革开放人文美、享誉国际的高技派建筑美和肩负使命发展先进科技的国家力量美的激荡交融。我们将积极履行好合作区建设运营主体责任，充分利用和挖掘合作区跨境优势，持续提升园区运营服务水平，高标准打造科技创新生态，全力服务合作区科技创新、制度创新和产业创新，将河套壹号项目打造成为实至名归的集总部办公、科创配套、科技展示、公共服务于一体的深圳中轴封面资产，推动合作区又好又快高质量发展。

王戈在致辞中表示，河套壹号项目顺利实现封顶标志着园区建设取得突破进展、进入全新阶段，我们将继续发挥股东作用和资源优势，支持深港科创公司高标准建设运营，全力推进招商蓄客和资源导入，加快集聚国际高端创新要素资源，构建完善深港协同创新生态体系，为大湾区国际科技创新中心建设贡献力量。

余杰在致辞中向深港科创公司和参建单位表示热烈的祝贺。他表示，河套壹号项目是合作区深圳园区首批建设项目，今天的封顶标志着深圳园区建设取得阶段性进展。河套发展署将聚焦高质量发展这一首要任务，围绕“加快推动园区开发建设、加快聚集高端创新资源、加快推动重大成果转移转化、加快建立完备的体制机制”四个方面攻坚落实，努力推动合作区打造成为世界一流科技园区，为深圳市建设更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市作出应有贡献。

助力河套合作区打造世界级科研枢纽

随着无人机代表希望和美好之沙在河套壹号楼顶灌注区缓缓洒落，封顶活动取得圆满成功。河套壹号正式封顶，标志着合作区首批项目建设取得阶段性进展。

“这里将会是企业家的福地、是科学家的主场、更是梦想家的乐土。”深港科创公司新闻发言人、副总裁华海宁在现场接受媒体采访时表示，热忱欢迎全世界的朋友们入驻园区、落户河套。封顶不仅是一个重要节点，更是一段新征程的开始，接下来，深港科创公司将在河套发展署的指导下，积极开展资源导入工作，吸引国际顶尖科研机构和企业入驻，提供一流服务、营造一流生态，助力河套合作区打造世界级科研枢纽。

(责编：董童、杨迪)

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