原标题：两款新品发布 2024中控全球新品发布会召开

6月5日，以“开创时代，引领行业未来”为主题的2024中控全球新品发布会在新加坡举行。来自全球近二十个国家和地区近300位业内同仁齐聚现场，共同探讨人工智能浪潮下流程工业的数字化转型和高质量可持续发展新路径。

中控技术董事长、总裁崔山向全球客户全面介绍了中控技术的发展历程、业务布局、核心优势及市场情况等，借助新一轮科技革命成果，中控技术通过构建业内领先的“1+2+N”智能工厂新架构、打造“4大数据基座+1个智能引擎”为核心产品技术体系，布局智能机器人等新兴业务，深化国际化进程，携手全球伙伴共建AI生态，推动绿色低碳可持续发展，以“AI+安全”“AI+质量”“AI+低碳”“AI+效益”的智能化解决方案，探索一条全新的工业AI发展之路，成为全球工业AI领先企业，用AI推动工业可持续发展。

为了更好地适应未来发展趋势，大会现场，崔山还发布中控技术全新的企业发展愿景、使命、价值观及员工理念，指明了公司未来方向，描绘了公司未来发展的新蓝图。

会上，中控技术国际运营公司副总裁张惠泽介绍了自动化领域的通用控制系统UCS（Universal Control System）。UCS以全球率先提出的“云-网-端”极简架构，以软件定义、全数字化、云原生，重塑了应用近50年的传统DCS技术架构。基于通用控制系统新架构，中控推出首款通用控制系统UCS产品——Nyx。Nyx以实时云操作系统NyxOS为基础，深度融合云原生、全光网络技术、APL技术和AI控制。Nyx是面向未来自动化的智能控制系统，以AI加持工业控制，实现了灵活的按需定义控制、客户知识资产永续，为企业的数字化转型注入了新的活力。在发布Nyx的同时，中控技术也宣布全面开启Nyx规模化落地应用。

Nyx释放出巨大的产业应用价值，以控制数据中心、全光确定性网络及智能设备的极简新形态，让成百上千台的控制机柜消失，可以实现对成本的大幅降低，机柜室空间减少90%、线缆成本下降80%，并缩短了50%的建设周期。

此外，流程工业首款AI时序大模型TPT（Time-Series Pre-trained Transformer）也在本次大会上正式发布，中控技术资深AI专家丁文越表示，TPT将彻底颠覆工业应用分散、数据应用碎片化等难题，实现工厂从原来的N个模型对应N个应用到现在由一个TPT模型为基座打造一个软件支撑多种应用场景的新模式。

中控技术自主研发的工业时序大模型TPT，具有“多能力”“跨装置”和“高可靠”三大典型特征。目前，中控技术基于TPT打造的工业应用已经在氯碱、热电、石化等装置上取得了突破性应用。TPT可以让生产装置配上“智慧大脑”，像专家一样自主思考与交流，并监督和优化装置运行，实现提效率、稳运行、增收益的目标，解决尚未解决的难题。

在主旨报告环节，来自多家知名组织和企业代表聚焦流程工业前沿产品技术及产业应用，围绕工业AI、大数据、云服务等核心议题，带来了精彩的分享报告。

在生态伙伴招募仪式上，中控技术高级副总裁兼首席运营官俞海斌围绕产品技术生态、全球渠道生态、新型服务生态、全域供应链生态、高校科研院所生态五大方向诚邀全球伙伴共创未来，并正式推出了中控全球生态合作伙伴“CLUSTAR 星河计划”，承载中控的深情厚谊和美好祝愿，旨在与伙伴共筑生态繁盛，多家生态伙伴代表与中控技术一起开启了本次伙伴招募仪式。

在最后的圆桌对话中，围绕“拥抱AI，共建可持续发展新未来”主题，从人工智能对产业的变革、AI技术的落地应用、新一代颠覆性控制系统、全球化生态构建等议题切入，深入探讨人工智能浪潮下的产业趋势和路径。

扎根行业厚土，引领工业智能。2024中控全球新品发布会的召开不仅再次让全球见证了中控技术立足产业前沿，聚焦客户需求，加速重大颠覆性产品技术攻关和应用，引领工业创新发展的恒心和实力；也进一步坚定了中控技术转型为工业AI全球领先企业，用AI推动工业可持续发展的信心和步伐；有力推动了中控技术加速出海，助力流程工业从传统生产制造模式向高度自动化、智能化转变。

(责编：董童、杨迪)

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