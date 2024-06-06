浙江省施工现场安全管理观摩会打卡未来城
为推进浙江省建筑施工安全标准化工作，规范高处作业吊篮应用，提高施工现场安全生产和文明施工管理水平，5月29日，浙江省《高处作业吊篮规范》宣贯及施工现场安全管理观摩会，在中建二局安吉未来科技城财富中心EPC总承包项目顺利举行，施工现场迎来上百名行业人士实地打卡，“解剖”工程质量。
安吉未来科技城财富中心项目作为贯彻“两山”理论的国内宜居生态新城区规划的新样板，以及未来中国城市高质量发展的新典范，该项目建筑面积达43.07万平方米，以“溪畔春笋”为设计理念，由14栋塔楼构成，着力打造特色鲜明的山水城市空间。
在观摩会上，项目观摩区现场展示了土建、机电及装饰装修工艺样板，设置现场实体样板，绿色施工等新技术应用展区；观摩人员依次浏览了企业宣传展板，听取项目技术应用、质量管理、科技创新等成果介绍;现场人员还实地体验了项目基于“互联网+”打造的智慧展厅，体验了“智慧管理平台”“VR模拟展示”“鹰眼摄像头”等科技亮点，并就建筑施工智能化、数字化、模块化的“智慧建造”新模式，与观摩人员进行深入交流。
据该项目安全总监冯伟伟介绍，该项目即将迎来幕墙施工的高峰期，届时将有500余台非标吊篮投入使用，项目部也以承办本次《高处作业吊篮规范》培训为契机，努力实现“由事后处理向事前预防控制方式转变，由工人被动接受管理向主动参与管理观念的转变，由现场粗放分散式管理向标准化、统一化管理模式的转变”，全面提高一线作业人员的法律意识、安全意识、应急技能等内容，巩固提升安全生产标准化创建成效。
与此同时，项目在建设过程中，通过成立职工创新工作室，积极开展工人劳动和技能竞赛，结合年度施工计划，以安全、进度、质量为目标，通过周检、月检、季度检查方式做好过程评比，充分调动广大职工积极性、主动性和创造性，力争实现工程安全零事故、质量“一次成优”，打造让人民满意的“标杆工程”。
据悉，该项目主体结构已全面封顶，预计2025年8月正式交付使用。项目建成后将助力构建集办公、居住、消费、文化等为一体的15分钟综合服务圈，打造精彩生活的品质之城、科技引领的未来之城和青年人才的逐梦之城，为抢占产业转型升级窗口期，吸引长三角乃至珠三角等地的科创、人才资源，为产业转型升级注入新的动力。(曲明杰)
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