变革中塑造行业未来 2024中国汽车重庆论坛开幕
人民网重庆6月6日电 （焦磊）当前，全球汽车产业变革深刻演进，市场、技术、产业链等领域挑战激烈，行业竞争日趋白热化，同时新机会也在不断涌现。
6月6日，以“在变革的时代 塑造行业的未来”为主题的“2024中国汽车重庆论坛”（CACS2024）在重庆开幕。论坛邀请国内外知名企业高层、资深专家等政产学研各界代表共聚一堂，围绕新能源化、智能网联化、AGI产业化、新投资赛道、供应链发展、海外出口等热点话题展开对话和探讨。
中国国际贸易促进委员会汽车行业委员会会长、中国国际商会汽车行业商会会长王侠在致辞中表示，汽车产业变革的下半场不是收官战，要践行长期主义，以技术战和价值战决胜。下半场的高质量发展，必须以建立新型、稳定、共赢的产业生态为前提。全球化是下半场的迫切需求，但过程会充满艰辛和不确定性，需要用耐心和智慧来促成。
工业和信息化部装备工业一司汽车发展处处长马春生在致辞中表示，汽车是众多经济发达国家的支柱产业，产业链长、覆盖面广、带动效应大，我国在全球范围率先明确了发展新能源汽车的国家战略，有关各方共同努力推动我国新能源汽车产业发展取得历史性成就，使得百年汽车产业在新时代焕发新活力。工信部将着力保障稳定运行、加强关键技术攻关、推动智能网联汽车融合发展、进一步优化行业管理、深化国际开放合作，加快推动产业高质量发展。
中国机械工业联合会副会长李奇认为，新能源汽车带动了中国产业发展史上规模空前的技术创新，是新一代信息技术、人工智能、5G、物联网等最重要的应用场景之一。但同时也要看到，新能源汽车产业要想实现高质量发展，仍面临电池技术有待改善、新能源汽车成本高等各种问题和挑战。
重庆市政府副市长江敦涛介绍，重庆拥有健全的汽车产业体系、广阔的开放优势、完备的基础设施、先行的试点示范。在此基础上，重庆将进一步完善产业生态、扩大产业规模、加速实施渝车出海计划、深化智能网联应用、开展便捷超充行动，持续推动汽车产业转型升级，加速布局世界级智能网联新能源汽车产业集群。
据了解，今年1-4月份，重庆全市汽车产量达到80万辆，其中新能源汽车的产量达到了23万辆，同比增长了1.2倍。
中国汽车重庆论坛由中国国际贸易促进委员会汽车行业委员会、中国国际商会汽车行业商会、重庆国际汽车展览会组委会共同主办，得到了重庆市人民政府的大力支持。
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