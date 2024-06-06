我国认可规模持续增长 去年新增获认可机构2290家
人民网北京6月6日电 （记者孙博洋）6月6日，在第十七个世界认可日主题活动上，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）主任兼秘书长、中国合格评定国家认可中心党委书记、主任张朝华发布了“认可服务高质量发展”重要成果。
据了解，成果发布包含三个方面12项成果18个典型案例。主要体现在三个方面：一是围绕以人民为中心，在服务“健康中国”建设、服务质量安全保障、应对日本核污染水排海事件方面，发挥认可激发发展动力作用。
二是围绕国家战略和国之大者，在服务“一带一路”倡议、服务科技强国战略、服务民用航空航天建设、服务绿色发展、服务产业链供应链稳定、服务制造业数字化转型、服务国际重大赛事方面，发挥认可提升发展质量作用。
三是围绕认可国际化、中国化、专业化、规范化目标，在创新认可国际合作机制、探索下沉式认可服务方面，优化认可服务，发挥认可助推创新发展模式作用。
张朝华表示，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。发展新质生产力，是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。认可作为国家质量基础设施的重要组成部分，作为市场经济运行的基础性制度安排，一直以传递信任、服务发展为使命。
据他介绍，2023年，我国认可规模持续增长。新增获认可机构2290家，同比增长15%，总量达到17870家。现有认证机构、实验室、检验机构、审定与核查机构等四大门类认可制度，包含15项基本认可制度、40个专项认可制度和51个分项认可制度；签署了国际多边互认协议15项，协议范围覆盖122个国家和经济体；与27个共建“一带一路”国家的认可机构签署了双边认可合作协议；为20多个政府部门和行业组织提供技术支撑服务，累计45部法律、法规、行政规章和规范性文件等行政规定采信认可结果，为提升质量管理、规范市场秩序、促进国际贸易发挥了积极作用。
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