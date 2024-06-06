新华社乌鲁木齐6月6日电（记者顾煜）记者6日从中国石油塔里木油田获悉，今年前5个月，我国最大超深油田——塔里木油田富满油田加快提升原油生产能力，已完井试油的15口井中，有10口日产量超过百吨，开发井成功率、高效井比例实现稳步增长。

富满油田位于号称“死亡之海”的塔克拉玛干沙漠腹地，是我国目前油气资源量最大的超深油田，油藏普遍埋藏在7500米至10000米的超深层，油气资源量超10亿吨，具有世界罕见的超深、超高温、超高压、高含硫等特点。

面临世界级勘探开发难题，塔里木油田创新发展地质理论，深化油气富集规律，推动富满油田含油气范围不断西延、东扩、南进、深拓，油气储量连年高峰增长。同时，攻克了超深复杂钻完井及效益建产技术，支撑该区块打一口8000米超深井，由以往“一口井打一年”缩短至“一年能打两口井”，最快90天内完钻。

“地质理论和工程技术的进步，解放了一批深地油气藏，支撑富满油田成为我国8000米级超深井最多的油田，已累计钻成130多口超8000米的超深井。”塔里木油田哈得采油气管理区执行董事、党委书记王小鹏介绍，今年3月4日，我国首口万米深井——深地塔科1井在富满油田突破万米大关，成为世界陆上第二口、亚洲第一口垂直深度超万米井。

2023年富满油田油气产量突破400万吨大关，成为我国在7500米以深建成的规模最大、开发效益最好、上产速度最快的油田，为我国超深油田规模上产、效益开发提供了“塔里木方案”。

“下一步我们将加速释放产能，推动富满油田2025年建成年产油气产量500万吨的超深大油田，不断增强端牢能源饭碗的底气和实力。”王小鹏说。

(责编：白宇、卫嘉)

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