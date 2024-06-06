我国最大超深油田加快提升原油生产能力
2024年06月06日16:54 | 来源：新华网
小字号
新华社乌鲁木齐6月6日电（记者顾煜）记者6日从中国石油塔里木油田获悉，今年前5个月，我国最大超深油田——塔里木油田富满油田加快提升原油生产能力，已完井试油的15口井中，有10口日产量超过百吨，开发井成功率、高效井比例实现稳步增长。
富满油田位于号称“死亡之海”的塔克拉玛干沙漠腹地，是我国目前油气资源量最大的超深油田，油藏普遍埋藏在7500米至10000米的超深层，油气资源量超10亿吨，具有世界罕见的超深、超高温、超高压、高含硫等特点。
面临世界级勘探开发难题，塔里木油田创新发展地质理论，深化油气富集规律，推动富满油田含油气范围不断西延、东扩、南进、深拓，油气储量连年高峰增长。同时，攻克了超深复杂钻完井及效益建产技术，支撑该区块打一口8000米超深井，由以往“一口井打一年”缩短至“一年能打两口井”，最快90天内完钻。
“地质理论和工程技术的进步，解放了一批深地油气藏，支撑富满油田成为我国8000米级超深井最多的油田，已累计钻成130多口超8000米的超深井。”塔里木油田哈得采油气管理区执行董事、党委书记王小鹏介绍，今年3月4日，我国首口万米深井——深地塔科1井在富满油田突破万米大关，成为世界陆上第二口、亚洲第一口垂直深度超万米井。
2023年富满油田油气产量突破400万吨大关，成为我国在7500米以深建成的规模最大、开发效益最好、上产速度最快的油田，为我国超深油田规模上产、效益开发提供了“塔里木方案”。
“下一步我们将加速释放产能，推动富满油田2025年建成年产油气产量500万吨的超深大油田，不断增强端牢能源饭碗的底气和实力。”王小鹏说。
(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 嫦娥六号完成月球轨道交会对接与在轨样品转移
- 人民网北京6月6日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，6月6日14时48分，嫦娥六号上升器成功与轨道器和返回器组合体完成月球轨道的交会对接，并于15时24分将月球样品容器安全转移至返回器中。这是我国航天器继嫦娥五号之后，第二次实现月球轨道交会对接。…
- 评论
- 关注