世界坝体最高抽水蓄能电站配套电网工程建成投运
2024年06月06日18:37 | 来源：新华网
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新华社南京6月6日电（记者陈圣炜）世界坝体最高抽水蓄能电站——国网新源江苏句容抽水蓄能电站配套500千伏电网工程6月6日建成投运，上水库正在同步蓄水。
该电站上水库大坝高达182.3米，是世界坝体最高的抽水蓄能电站。电站利用上、下水库落差，在用电低谷时把水从下水库抽往上水库，变成势能储存起来，在用电高峰时将势能转化为电能送入电网，被比喻为电网的“充电宝”。
本次投运的配套电网工程是句容抽水蓄能电站500千伏线路送出工程，新建输电线路21公里，铁塔53基，电站通过这条线路并入国家电网。“我们创新使用可视化牵张设备、数字化钢丝绳回收装置等智能化施工装备，在保护山体绿植的前提下完成了建设任务。”江苏送变电有限公司副总工程师徐怀宇介绍。
句容抽水蓄能电站于2017年3月开工建设，新建6台22.5万千瓦可逆式水轮发电机组，总装机容量135万千瓦，总投资超过96亿元。“待2025年底电站全部机组投产后，年抽水电量18亿千瓦时，年发电量13.5亿千瓦时，发出的电能可满足约36万户家庭一年的用电。”国网镇江供电公司500千伏变电运检中心主任包磊介绍。
据了解，句容抽水蓄能电站首台机组将于今年8月并入国家电网，届时将进一步助力长三角地区电力保供和能源绿色低碳转型。
(责编：白宇、卫嘉)
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