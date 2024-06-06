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与六五环境日同行 “百事无废”助力美丽中国建设

2024年06月06日19:26 | 来源：人民网
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人民网北京6月6日电 （欧阳易佳）民间环保乐团用葡萄酒木箱、奶粉罐等做成的奇特“乐器”演奏新曲；利用塑料瓶盖子、废旧毛线等制作汉剧元素手工艺品，用旧衣服改造成环保购物袋；快递纸箱、饮料瓶变成了江汉关、黄鹤楼等地标建筑的微缩模型……在六五环境日武汉市主场宣传活动现场，居民们纷纷展示“变废为宝”妙招。

活动现场作品展示。受访者供图

活动现场作品展示。受访者供图

在四川省德阳市，市民积极参与垃圾分类飞行棋和垃圾分类投篮互动游戏。受访者供图

在四川省德阳市，市民积极参与垃圾分类飞行棋和垃圾分类投篮互动游戏。受访者供图

《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》提出，要加快“无废城市”建设，持续推进新污染物治理行动，推动实现城乡“无废”、环境健康。

为动员社会各界共同参与生态文明建设，引导公众践行绿色生活方式，助力“无废城市”建设，日前生态环境部宣传教育中心启动百事无废公众教育项目，广州、杭州、上海和北京等全国多个城市将开展“无废校园”试点建设活动。

据了解，“无废校园”试点建设以学校、社区为平台，在全国范围内传播“无废”理念和知识，推动学生参与“无废”知识学习和科普实践的宣传，通过“无废校园”试点建设，积极倡导生活垃圾源头减量和资源化利用、固体废物综合利用，不购买过度包装商品等，进一步提升青少年环境素养，增强青少年环境社会责任，促进“无废城市”建设，践行绿色低碳生活方式。

(责编：乔业琼、吕骞)
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