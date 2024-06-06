新华社北京6月6日电（记者谭谟晓）为充分发挥保险的经济减震器和社会稳定器功能，更好满足人民群众和实体经济普惠性的保险需求，金融监管总局官网6日发布《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》。

据介绍，当前我国普惠保险稳步发展，产品类型不断丰富，社会覆盖面逐步拓展，但也存在服务广度不够、创新不足等问题。

意见指出，普惠保险作为我国普惠金融的重要组成部分，要围绕保障民生、服务社会，努力为广大人民群众提供广泛覆盖、公平可得、保费合理、保障有效的保险服务。

意见明确，提高农民和城镇低收入等群体保险保障水平，加大对老年人、妇女、儿童、残疾人、慢性病人群、特殊职业和新市民等群体的保障力度，提高小微企业、个体工商户和新型农业经营主体等的抗风险能力。

意见同时明确，支持保险服务多样化养老需求，创新发展各类商业养老保险产品，开发投保简单、交费灵活、收益稳健、领取形式多样的商业养老年金产品。在风险有效隔离的基础上，支持保险公司参与养老服务体系建设，探索实现长期护理、风险保障与机构养老、社区养老等服务有效衔接。

意见要求，保险公司要建立普惠保险发展领导体制，董事会和管理层定期听取普惠保险发展情况，加强普惠保险战略规划和顶层设计。

金融监管总局有关司局负责人表示，下一步将指导保险公司进一步丰富普惠保险产品服务，健全普惠保险管理机制，规范普惠保险代理、协办行为，夯实普惠保险数据基础，推动普惠保险业务持续健康发展。

(责编：白宇、卫嘉)

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