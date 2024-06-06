新华社北京6月6日电（记者刘诗平）水利部副部长朱程清6日表示，今年我国已累计灌溉供水528亿立方米，灌溉面积超过4亿亩，为保障夏粮丰收提供坚实的水利支撑。

朱程清在水利部举行的水利保障农业生产有关情况新闻发布会上说，去年全国实施598处大中型灌区建设改造项目，灌排体系进一步完善，已新增恢复改善灌溉面积3500多万亩，在今年春季农业生产中发挥效益。

同时，水利部会同国家发展改革委、财政部安排国债资金实施1197处灌区建设改造，开工率已达九成，为新一轮千亿斤粮食产能提升行动夯实水利根基；开工建设吉林水网骨干工程、黑龙江粮食产能提升重大水利工程等44项重大水利工程，努力增加供水保障；加快建设环北部湾水资源配置、引江济淮二期等引调水工程，持续强化供水保障能力。

朱程清说，春播粮食面积占全年一半以上，确保春播及越冬作物时令灌溉需求，是全年粮食和重要农产品稳产保供的基础支撑。水利部把春灌工作作为大事要事来抓，和地方通力协作，采取有效措施做好农业生产水利保障，加快水毁工程修复，全力保障农业灌溉，补齐灌排设施短板，强化水旱灾害防御。

“眼下，已进入夏收、夏种、夏管的‘三夏’农忙模式，水利部将抓实抓细农业生产水利保障各项措施落实，提早安排部署，持续推进灌溉供水保障工作，全力服务好农业生产。”朱程清说。

水利是农业的命脉。水利部统计显示，我国已建成大中型灌区7300多处，另有泵站、机井、塘坝等各类小型农田水利工程2200多万处。耕地灌溉面积达到10.55亿亩，在占全国55%的耕地面积上生产了全国77%的粮食和90%以上的经济作物，成为粮食和重要农产品生产的“主力军”。

(责编：卫嘉、白宇)

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