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5G商用五年“加速跑” 融入超七成国民经济大类

2024年06月13日08:09 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者栗翘楚）作为沿海城市，福建泉州开发盐碱地这一后备土地资源，是缓解人地矛盾、促进区域经济可持续发展的重要途径。近日，中国电信惠安分公司加强和属地农业园区合作，选取700平方米的盐碱地为试点，依托5G、云计算、物联网等技术，搭建智慧农业服务平台，建设智慧大棚，助力打造5G+智慧盐碱农业园区。

今年是5G商用的第五个年头。据中国信息通信研究院测算，五年来，5G直接带动经济总产出约5.6万亿元，间接带动总产出约14万亿元，有力促进了经济社会高质量发展。截至2024年4月底，我国累计建成5G基站374.8万个，每万人拥有5G基站数超26个，5G网络从“县县通”向“村村通”持续迈进；超90%的5G基站实现共建共享，5G基站能耗较商用初期下降20%；建成5G行业专网超3万个；5G标准必要专利声明量全球占比超42%；5G在采矿业、电力、医疗等重点行业实现规模复制，工业领域5G应用逐步从外围环节向研发设计、生产制造等核心环节深入。

近日，工业和信息化部总工程师赵志国在2024移动通信高质量发展论坛上表示，五年来，我国坚持“适度超前、以建促用”，扎实推进5G“建、用、研”协同发展，实现了网络基础设施全球领先、关键核心技术不断突破、数实融合应用成效凸显、安全保障体系持续完善。

作为5G向6G演进的中间阶段，5G-A为5G发展定义了新目标和新能力，它引入通感一体、无源物联、内生智能等新技术，可使网络性能提升10倍，满足更加复杂和多样化的应用场景需求。

在第19届亚运会期间，中国移动在杭州率先使用了5G-Advanced移动通信技术，全面部署在本届亚运会的智能网联汽车、智能场馆管理、高清沉浸看亚运等应用上。5G-A通感一体技术，实现亚运交通超视距感知；5G-A沉浸实时技术，打造亚运观赛新视听；5G-A无源物联技术，赋能亚运新物流；5G-A智能超表面技术，保障亚运场馆强覆盖。

数字技术不仅保障大型体育赛事，还为企业带来高效生产。

在河北一家汽车生产车间里，5G-A和无线终端的加持下，工厂里的机械臂快速响应，实现柔性生产，整车厂一分钟就能产出一辆车。这背后得益于中国联通、华为、精工自动化、勃傲自动化四方通力合作，完成5G-A uRLLC毫秒级稳定时延用于PLC到IO现场实时工业控制业务的技术可行性验证。

在上海，上海电信助力宝钢持续探索5G-A专网在智慧钢铁中的应用，上线5G-A云化PLC（可编程逻辑控制器）、5G-A+AI废钢定级、P-IoT（无源物联）物料盘点以及钢表面质检4大创新应用场景，实现高端PLC（可编程逻辑控制器）100%国产化。

目前，5G已经覆盖97个国民经济大类中的74个，行业渗透率超76%。作为一种革命性通讯技术，5G等相关技术促进了产业升级与社会的进步，并成为数据资源畅通循环的关键支撑，成为产业智能化、绿色化、融合化转型升级的重要引擎。

“当前，以5G为代表的移动通信已成为创新最活跃、渗透最广泛、带动最显著的技术领域之一。下一步，工业和信息化部将会同产业各方，持续深化网络覆盖、不断夯实产业基础、加快拓展融合应用，积极推进信息通信行业现代化，为推动经济社会高质量发展提供更加坚实的支撑。”赵志国说。

(责编：杨曦、高雷)
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