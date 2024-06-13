贵州省毕节市织金县总面积2868平方公里，辖33个乡镇（街道），长期居住着汉、苗、彝、布依等26个民族，总人口123.3万人。近年来，织金县坚持突出“融”的导向，各民族交往交流交融日益深入，形成了深厚的共同性社会基础、经济基础和文化基础。

经济领航绘就“共同繁荣发展”新画卷

织金县坚持把发展作为解决民族地区各种问题的总钥匙，团结带领各族群众“一心一意谋发展”，经济发展互补共生、相互依存。

“工业强县”推动利益共融。围绕贵州省“富矿精开”战略，充分发挥织金“煤海磷都”资源优势，成功落地中石化50万吨/年PGA、贵州金元“上大压小”2×660兆瓦异地改建、摩天冲250万吨/年磷矿采选等工程，承接总投资730亿元的磷煤化工一体化项目，积极谋划布局产业链延伸项目，在全市经济发展中走前列、做表率。

“产城联动”推动共生交融。扎实推进以人为核心的新型城镇化，构建东北部休闲旅游、东南部特色产业、中部产城发展、西部山林生态和民族风情的空间发展布局，成功开展凤凰生态公园、宝桢湖公园等水环境治理，打造绿色村庄示范点154个，先后荣获“全国卫生城市”“国家公共文化服务体系示范区”称号，各族群众在人居环境改善中交融互嵌、共居共业。

“产业富民”推动成果共享。围绕特色资源大力发皂角、南瓜、竹荪等农特产业、蜡染刺绣等手工产业，引入蚂蚁集团开展“百县百品助农行动”营销。

文化引领构筑“共有精神家园”新高地

织金县把繁荣文化作为维系民族团结的强大精神纽带，营造开放、包容、接纳的文化氛围，增强文化认同，建设各民族共有精神家园。

以社会主义核心价值观为引领，在织金古城、平远古镇等建成中华文化符号和中华民族形象的宣传景观集群，深入挖掘中华优秀传统文化精髓，结合织金籍地方名人故事，开设“丁宝桢廉政课堂”“丁宝桢家风”等课程，开展国学讲座80余场次，开展干部廉政教育培训5万余人次，传承协和万邦、天下大同、仁者爱人、竭诚尽忠、热爱祖国的传统文化基因，引导各族群众持续增强对中华民族的认同感。

用好织金烈士陵园、烈士纪念碑等红色基地，挖掘整理革命烈士事迹，宣传“杨龙海杨龙文双烈士”保家卫国先进典型，开展“祭英烈”活动100余场次，开展“五徽、五旗、五认同”等活动覆盖全县青少年学生21万余人次；传承团结一致、不怕牺牲、英勇斗争、自我革命的红色文化基因，弘扬以爱国主义为核心的民族精神，全县各族群众“四个与共”“五个认同”更加坚定。

立足跳花节、火把节、飞歌节等民俗文化优势，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，推出敬酒歌、三眼箫、射弩、鼓笙魂等文化精品，不断丰富“开放包容接纳·交往交流交融”的民族节日内涵，指导开展民俗活动60余场次，推动各民族相互欣赏、相互学习，有力促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融。

旅游促进推动“交往交流交融”新实践

织金县创新用好织金洞5A级景区和世界地质公园品牌、晚清名臣丁宝桢故里等资源优势，大力推进旅游促“三交”。

“大交通”助力各民族交往“零距离”。抢抓川渝贵“西三角”文化旅游合作联盟、贵阳1小时经济圈发展新机遇，从空间上构建铁路、高速、国省道、县乡道、通村通组路、城市公交线路等为一体的“大交通”格局，让“地无三尺平”的织金链接上崛起的贵州“高速平原”，让“宝桢故里·洞天织金”旅游品牌走出深山，彻底打通千百年来一直困扰织金各民族内外交往的天然障碍。

“大建设”推动各民族交流“全覆盖”。把旅游促“三交”作为全县发展战略，加快推动织金洞、织金大峡谷、平远古镇、凤凰公园、乌江源百里画廊、水乡新街坊等景区景点建设，构建织金洞大生态文化旅游圈，强化外界联动打造贵金线、黄金线、百金线、赤金线等旅游精品线路，大力拓展境外游客。全县年均接待游客1000万人次，旅游收入突破100亿元。2023年11月以来，已接待境外旅游团300余个6020余人，各民族交流更加深入广泛。

“新业态”助推各民族交融“无遗漏”。组织搏击文化旅游节、宫保文化美食节、来织金赶大集系列活动，盘活“夜间经济”“周末经济”等新业态，发展宫保鸡等地方美食。

依法治理构建“共建共治共享”新格局

织金县聚焦乡风文明、治理有效等目标，把民族事务纳入共建共治共享的社会治理格局。

抓好平安创建“谋幸福”。以平安创建为抓手，常态化开展普法宣传、“四下基层”下访接访等活动，切实调处化解矛盾纠纷，解决各族群众急难愁盼。目前全县平安村（社区）创建率达100%，城镇登记失业人员就业帮扶率达100％，城乡基本养老保险参保率达98%以上，九年义务教育巩固率104.16%，空气质量优良天数比例达97%，各民族获得感、幸福感、安全感明显增强。

夯实治理基础“铸和谐”。探索民族工作融入基层治理新路子，用好用活“一中心一张网十联户”社会治理工作机制和村规民约，在全县33个乡镇（街道）和584个村（社区）建立中心网点，配齐联户长2.3万人，全面夯实基层治理基础，守牢维护社会和谐稳定“第一道防线”。目前织金县荣获“全省基层治理样板县”，惠民街道恒大社区荣获“全国示范性老年友好型社区”。

通过全力打造民族团结进步升级版，织金县各族群众相互包容接纳，利益互嵌、文化相融、精神相依、人心归聚、民心向党，族际通婚较为普遍，“你中有我、我中有你”的血肉关系不可分割、浑然一体，经济社会高质量发展，走在毕节试验区前列。

(责编：曹淼、李源)

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