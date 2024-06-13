人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

贵州省织金县：“四新”举措促经济社会高质量发展

2024年06月13日09:43 | 来源：人民网
小字号

贵州省毕节市织金县总面积2868平方公里，辖33个乡镇（街道），长期居住着汉、苗、彝、布依等26个民族，总人口123.3万人。近年来，织金县坚持突出“融”的导向，各民族交往交流交融日益深入，形成了深厚的共同性社会基础、经济基础和文化基础。

经济领航绘就“共同繁荣发展”新画卷

织金县坚持把发展作为解决民族地区各种问题的总钥匙，团结带领各族群众“一心一意谋发展”，经济发展互补共生、相互依存。

“工业强县”推动利益共融。围绕贵州省“富矿精开”战略，充分发挥织金“煤海磷都”资源优势，成功落地中石化50万吨/年PGA、贵州金元“上大压小”2×660兆瓦异地改建、摩天冲250万吨/年磷矿采选等工程，承接总投资730亿元的磷煤化工一体化项目，积极谋划布局产业链延伸项目，在全市经济发展中走前列、做表率。

“产城联动”推动共生交融。扎实推进以人为核心的新型城镇化，构建东北部休闲旅游、东南部特色产业、中部产城发展、西部山林生态和民族风情的空间发展布局，成功开展凤凰生态公园、宝桢湖公园等水环境治理，打造绿色村庄示范点154个，先后荣获“全国卫生城市”“国家公共文化服务体系示范区”称号，各族群众在人居环境改善中交融互嵌、共居共业。

“产业富民”推动成果共享。围绕特色资源大力发皂角、南瓜、竹荪等农特产业、蜡染刺绣等手工产业，引入蚂蚁集团开展“百县百品助农行动”营销。

文化引领构筑“共有精神家园”新高地

织金县把繁荣文化作为维系民族团结的强大精神纽带，营造开放、包容、接纳的文化氛围，增强文化认同，建设各民族共有精神家园。

以社会主义核心价值观为引领，在织金古城、平远古镇等建成中华文化符号和中华民族形象的宣传景观集群，深入挖掘中华优秀传统文化精髓，结合织金籍地方名人故事，开设“丁宝桢廉政课堂”“丁宝桢家风”等课程，开展国学讲座80余场次，开展干部廉政教育培训5万余人次，传承协和万邦、天下大同、仁者爱人、竭诚尽忠、热爱祖国的传统文化基因，引导各族群众持续增强对中华民族的认同感。

用好织金烈士陵园、烈士纪念碑等红色基地，挖掘整理革命烈士事迹，宣传“杨龙海杨龙文双烈士”保家卫国先进典型，开展“祭英烈”活动100余场次，开展“五徽、五旗、五认同”等活动覆盖全县青少年学生21万余人次；传承团结一致、不怕牺牲、英勇斗争、自我革命的红色文化基因，弘扬以爱国主义为核心的民族精神，全县各族群众“四个与共”“五个认同”更加坚定。

立足跳花节、火把节、飞歌节等民俗文化优势，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，推出敬酒歌、三眼箫、射弩、鼓笙魂等文化精品，不断丰富“开放包容接纳·交往交流交融”的民族节日内涵，指导开展民俗活动60余场次，推动各民族相互欣赏、相互学习，有力促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融。

旅游促进推动“交往交流交融”新实践

织金县创新用好织金洞5A级景区和世界地质公园品牌、晚清名臣丁宝桢故里等资源优势，大力推进旅游促“三交”。

“大交通”助力各民族交往“零距离”。抢抓川渝贵“西三角”文化旅游合作联盟、贵阳1小时经济圈发展新机遇，从空间上构建铁路、高速、国省道、县乡道、通村通组路、城市公交线路等为一体的“大交通”格局，让“地无三尺平”的织金链接上崛起的贵州“高速平原”，让“宝桢故里·洞天织金”旅游品牌走出深山，彻底打通千百年来一直困扰织金各民族内外交往的天然障碍。

“大建设”推动各民族交流“全覆盖”。把旅游促“三交”作为全县发展战略，加快推动织金洞、织金大峡谷、平远古镇、凤凰公园、乌江源百里画廊、水乡新街坊等景区景点建设，构建织金洞大生态文化旅游圈，强化外界联动打造贵金线、黄金线、百金线、赤金线等旅游精品线路，大力拓展境外游客。全县年均接待游客1000万人次，旅游收入突破100亿元。2023年11月以来，已接待境外旅游团300余个6020余人，各民族交流更加深入广泛。

“新业态”助推各民族交融“无遗漏”。组织搏击文化旅游节、宫保文化美食节、来织金赶大集系列活动，盘活“夜间经济”“周末经济”等新业态，发展宫保鸡等地方美食。

依法治理构建“共建共治共享”新格局

织金县聚焦乡风文明、治理有效等目标，把民族事务纳入共建共治共享的社会治理格局。

抓好平安创建“谋幸福”。以平安创建为抓手，常态化开展普法宣传、“四下基层”下访接访等活动，切实调处化解矛盾纠纷，解决各族群众急难愁盼。目前全县平安村（社区）创建率达100%，城镇登记失业人员就业帮扶率达100％，城乡基本养老保险参保率达98%以上，九年义务教育巩固率104.16%，空气质量优良天数比例达97%，各民族获得感、幸福感、安全感明显增强。

夯实治理基础“铸和谐”。探索民族工作融入基层治理新路子，用好用活“一中心一张网十联户”社会治理工作机制和村规民约，在全县33个乡镇（街道）和584个村（社区）建立中心网点，配齐联户长2.3万人，全面夯实基层治理基础，守牢维护社会和谐稳定“第一道防线”。目前织金县荣获“全省基层治理样板县”，惠民街道恒大社区荣获“全国示范性老年友好型社区”。

通过全力打造民族团结进步升级版，织金县各族群众相互包容接纳，利益互嵌、文化相融、精神相依、人心归聚、民心向党，族际通婚较为普遍，“你中有我、我中有你”的血肉关系不可分割、浑然一体，经济社会高质量发展，走在毕节试验区前列。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
种粮有了“双保险”，农民如何“旱涝保收”？
　　
财经观察：“硬防晒”渐成标配 撬动夏日消费“新蓝海”
　　手持遮阳伞、身着防晒服、面带“脸基尼”，再搭配一副墨镜……入夏以来，各地气温不断升高，在街头户外，“硬防晒”产品正成为年轻人的出行标配。 防晒产品正迎来自己的“主场时刻”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部