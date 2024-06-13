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农业银行全面开展普及金融知识万里行活动

2024年06月13日09:53 | 来源：新华网
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原标题：农业银行全面开展普及金融知识万里行活动

　　6月以来，农业银行以“加强风险防范，暖心金融服务”为出发点，紧紧围绕金融消费者八项基本权利，聚焦老年客户关爱、“三适当”原则、揭示非法“代理维权”等重点领域，多渠道、多层面、多维度发力，纵深推进普及金融知识万里行活动。

　　立足厅堂教育 提升消费者金融素养

　　农业银行充分发挥2.3万家营业网点布局优势，通过全行网点智能播控系统，统一滚动播放宣传海报和宣传口号，在厅堂显著位置布放宣传条幅、折页、手册等物料，积极营造良好宣传氛围。在网点厅堂，围绕金融消费者八项基本权利等，积极开展“微讲堂”“微沙龙”“公益讲堂”等金融知识普及活动，助力提升消费者金融素养。农行湖北分行依托“农情暖域”公众服务专区，提供歇脚、喝水、充电、热饭等暖心服务，向户外工作者开展“微讲堂”活动，宣传投资理财和防范诈骗知识。农行厦门分行邀请社区儿童参观网点，开展货币起源、金融发展历程等主题的“小小金融课”，通过趣味互动，丰富小朋友们的经济金融知识。农行陕西分行以“适老敬老”为主题，大力宣传适老化金融服务，同时提醒老年客户群体根据自身风险承受能力选择合适金融产品，守护好自己的“钱袋子”。农行河南分行将优化支付服务与金融知识普及相结合，邀请前来办理“零钱包”业务的客户参加“一分钟微沙龙”活动，普及反假货币、投资理财等知识。

　　聚焦公众需求 培养消费者理性投资习惯

　　农业银行聚焦消费者金融投资与服务需求，积极开展“进社区”“进校园”“进乡村”“进企业”“进商圈”活动，帮助消费者知晓并理解投资风险，准确评估自身风险承受能力，引导消费者树立理性消费和正确投资理念。农行黑龙江分行走进老年颐养中心，开展“相伴‘银发’客户，畅通适老金融服务渠道”主题教育宣传活动，向老年客户群体宣传防养老诈骗金融知识、普及惠民利民金融政策。农行新疆分行前往博乐市贝林哈日莫墩乡决肯村，为村民讲解“高息理财”、非法集资等典型案例，提醒村民防范诈骗风险。农行江西分行在洪城大市场商圈，开展以“合法维权 警惕黑灰产”为主题的宣传活动，现场派发宣传折页、播放宣传片、讲解非法“代理维权”案例，覆盖商户200余户。

　　紧跟社会热点 提升消费者风险防范意识

　　农业银行针对“养老理财”诈骗、“高息存款”骗局、“代理维权”陷阱、“非法集资”圈套，通过线上+线下金融宣传活动，持续开展针对性宣传，帮助消费者提升风险防范意识和防骗技能。农行宁夏分行在宁夏电视台开展“银发经济”消费者权益保护直播讲座，从“AI换脸骗术”切入，揭露新型电信网络诈骗伎俩，观看人数达45.1万人次。农行甘肃分行前往武威职业学院开展“警惕‘征信修复、代理维权’”主题宣传活动，通过典型案例分析、趣味问答的方式，向300余名师生揭露不法分子骗取高额代理费、套取个人信息等非法行为。农行山东分行通过短视频+直播的形式，解答消费者提出的金融问题，揭露不法分子惯用诈骗手段，触及消费者300余万人次。

　　农业银行坚持以人民为中心的价值取向，不断探索金融知识宣传教育新形式、新方法，提升宣传活动趣味性、互动性，将更多金融知识送到消费者身边，切实做到“客户在哪里，消保宣传就在哪里”。

(责编：董童、李源)
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