原标题：与第一大股东厦门国资建发加速融合协同，红星美凯龙再造红星美凯龙

6月12日，红星美凯龙（601828.SH）发布公告称，公司第二大股东红星美凯龙控股集团有限公司（下称“红星控股”）已于近日向上海市浦东新区人民法院申请进行重整。本次重整的对象仅为红星控股自身法人主体，不包含红星控股的子公司及参股公司。

此次参与重整的红星控股与上市公司红星美凯龙是两个独立的经营主体，需要明确区分。公告显示，红星美凯龙与红星控股在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，红星控股本次申请重整不会导致红星美凯龙控股股东与实际控制人的变更，不会对其日常经营及财务状况产生重大影响。红星控股目前对红星美凯龙不存在经营性及非经营性资金占用情况。

当前，红星美凯龙的第一大股东暨控股股东为厦门建发股份有限公司（下称“建发股份”），建发股份及其一致行动人共持有红星美凯龙29.95%股份。

自2023年成为红星美凯龙第一大股东后，建发股份在不到半年的时间便对其管理体系、经营管理、业务发展等层面进行提升和优化。这一点从董事会成员构成可见一斑。红星美凯龙新一届董事会由14名董事组成，其中“建发系”拿下5个非独董席位，同时5位独立董事也是由建发股份提名。

除了在董事会层面的举措外，建发股份正加快与红星美凯龙在经营管理、业务发展等更多方面协同的步伐。据悉，建发股份在供应链运营、城市建设与运营等方面具有丰富的经验，可以帮助红星美凯龙培育供应链管理，提高运营效率。建发股份旗下的海外高端家电代理业务，可以通过红星美凯龙渠道拓展消费品领域。

今年年初，建发股份旗下建发汽车携手红星美凯龙共创的汽车智能生态综合体π空间项目就于成都正式发布，这也被视为双方在业务上高效协同的一大进展。一方面，此举将激活红星美凯龙的商业空间存量；另一方面，建发汽车的专业运营，也将给这个汽车智能生态综合体带来成熟的运营和无限的想象。

目前，红星美凯龙各项业务均有序推进，家电、家装、家居“三家融合”战略稳步落地。譬如，在首批16家M+高端家装设计中心落成的基础上，今年年初，红星美凯龙正式启动第二批84家设计中心的打造，预计到2025年实现M+高端家装设计中心全国百MALL覆盖。此外，近期红星美凯龙更积极响应国家政策，携手地方政府和家电品牌，共同推动“以旧换新”活动，为消费者带来实实在在优惠的同时，更形成了强大的市场推动力，促进家电行业的健康发展。

业内人士指出，彼时建发股份选择入股红星美凯龙，本质上是出于对家居零售行业长期前景的看好以及红星美凯龙经营情况的认可。随着建发股份对红星美凯龙经营管理的“走深走实”，其长期发展的基础更加牢固，未来双方的协同效应更有望继续被放大。

上述人士补充道，建发股份已从股权结构、管理团队、经营层面等维度对红星美凯龙进行全面接手、全面升级，此次第二大股东红星控股的重整对后者的影响微乎其微。在拥有国资背景的大股东建发股份的带领下，红星美凯龙有望在业内率先驶入高质量发展车道。

(责编：董童、李源)

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