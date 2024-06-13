我国成为全球能耗强度降低最快的国家之一
2024年06月13日18:07 | 来源：新华网
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新华社北京6月13日电（记者陈炜伟）记者13日从国家发展改革委了解到，近年来，我国能源消费方式变革成效显著，能源消费总量有效控制，能源消费结构明显改善，成为全球能耗强度降低最快的国家之一。
国家发展改革委、国家能源局近日召开深入贯彻落实能源安全新战略专题座谈会。国家发展改革委负责人介绍，在能源安全新战略指引下，我国能源供给保障能力明显增强，能源消费方式变革成效显著，能源技术装备水平快速提升，能源体制机制改革深入推进，能源国际合作全方位加强。
这位负责人介绍，要准确把握我国能源安全面临的机遇和挑战，深入实施能源安全新战略，切实维护国家能源安全。一是统筹全局和局部，坚持全国能源发展一盘棋，确保能源发展平稳有序。二是统筹发展和安全，有力保障经济社会发展用能需求。处理好新能源建设和消纳的关系，实现高效利用；处理好新能源快速发展和传统能源稳定供应的关系，实现安全可靠替代；处理好国内国际两个市场两种资源的关系，实现开放条件下的能源安全。三是统筹供给和需求，一手抓好能源供给侧结构性改革，有效保障绿色能源高质量供给；一手抓好能源消费革命，大力推动节能降碳。四是统筹政府和市场，协调加快建设新型能源体系。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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