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中国工商界反对欧盟拟对进口中国电动汽车征收临时反补贴税

2024年06月13日21:32 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月13日电 针对欧盟委员会日前发布关于对华电动汽车反补贴调查的初裁披露，中国贸促会新闻发言人13日表示，中国工商界对此坚决反对。

　　这位发言人说，在欧盟电动汽车行业未遭受任何损害、也未主动申请调查、并多次表示反对情况下，欧盟委员会依然一意孤行采取征税措施，拟对进口自中国的电动汽车征收17.4%至38.1%不等的临时反补贴税。与此同时，欧盟向其电动汽车和电池行业提供了大量补贴，这是典型的双重标准。欧盟委员会在本案调查中，明显违背世贸组织规则，调查程序显失公平公正，中国应诉企业根本无法正常完成调查程序，欧委会因此以所谓“可获得事实”规则裁定中国企业高额补贴幅度，中国行业企业将坚决拿起法律武器，在世贸组织规则项下捍卫自身合法权益。

　　中国电动汽车行业依托全球产业链供应链，通过加强国际产业合作，持续推进技术创新，为全球电动汽车行业发展作出巨大贡献，有效促进全球节能减排与绿色发展。欧委会滥用世贸组织贸易救济规则，肆意采取贸易保护措施，严重违背市场经济原则和国际经贸规则，严重破坏全球电动汽车产业链供应链稳定与安全。

　　中国贸促会、中国国际商会代表中国工商界呼吁欧方切实遵守世贸组织规则，立即取消对华电动汽车反补贴征税措施。中欧电动汽车行业合作前景广阔，中欧业界应加强交流合作，通过磋商对话化解矛盾纠纷，通过互利共赢助力节能减排，通过融合发展实现绿色发展目标。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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