人民网北京6月13日电 （记者栗翘楚）6月11日，由中国贸促会、中国国际商会主办的2024金砖国家女性领导力论坛在北京举办，会上发布了《金砖国家女性发展报告》。

中国贸促会会长、中国国际商会会长任鸿斌表示，中国正以高质量发展全面推进中国式现代化，加快发展新质生产力，为全球经济增长增添新动能，也为各国妇女全面发展提供了新机遇。希望更多女性在推动全球产业链供应链稳定和发展中展现女性责任担当，在促进金砖务实合作和推动全球经济可持续发展中发挥更大作用，在推进妇女事业取得新局面中贡献更多力量。

全国妇联副主席、书记处第一书记黄晓薇在致辞中说，中国愿和各国同做金砖发展的促进者、争当金砖合作的践行者、敢为人类进步的开拓者，充分挖掘释放妇女的创新创造潜力，加强妇女务实合作，深化文明互鉴，促进民心相通，以团结精神和共赢思维应对风险挑战，不断消除针对妇女的偏见、歧视、暴力，共同推动构建人类命运共同体，共同建设更加美好的世界。

金砖国家女性工商联盟中方理事会主席赵海英在致辞中表示，随着金砖国家成员国的增加、金砖国家合作机制的日益完善，女性发展拥有了更为广阔的空间和平台。希望金砖国家女性在各个领域都能够自信地展现才华和魅力，在推动国家发展和构建人类命运共同体的进程中发挥更加重要的作用。

南非驻华大使谢胜文，埃及驻华大使阿西姆·哈奈菲，金砖国家女性工商联盟2024年轮值主席安娜·涅斯特罗娃出席开幕式并致辞。

(责编：杨曦、高雷)

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