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数字化转型步入快车道 中小企业持续释放创新活力

人民网记者 王绍绍
2024年06月14日08:23 | 来源：人民网
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全自动导向车从容不迫地穿梭，仿生机械臂井然有序地摆动，无人化生产线有条不紊地运转……近年来，我国中小企业作为经济发展的重要基石，正逐步展现出数字化转型的显著成效。

近日，工业和信息化部中小企业发展促进中心发布的《2023年度中小企业发展环境评估报告》显示，30个中小企业数字化转型试点城市共15个重点行业、超1.5万家中小企业参与数字化改造，广州、无锡、苏州、杭州、上海等城市中小企业数字化转型整体水平相对较高，各参评城市中小企业“不愿转、不敢转、不会转”的状况有所缓解。

“成本降下去、效率提上来”，数字化、智能化正在改变着中小企业的面貌。在福建福州，当地加快建设数字化智能工厂，AI视觉识别、AGV机器人、智能货架等自动化设备让生产效率提高30%；在广西南宁，“机器人同事”包揽重活累活，“透明化生产线”监测全流程作业数据，带动当地工厂产能翻番；在四川德阳，全链条的智能设备取代了传统手工家具加工，“5G+工业互联网”实现开料、封边、包装、封箱等操作的全自动完成……

随着提质增效降本效果不断显现，“智转数改”也正向企业生产全链条延伸。从产品设计、原材料管理，到产品加工、物流运输，越来越多传统产业将数字技术嵌入生产管理全链条。

“智转数改”既提高传统工厂的生产力水平和生产效率，也推进绿色发展，通过调整产业结构，多方联动实现绿色转型。走进江苏首个“5G+数字钢厂”，一键式炼钢、无人驾驶行车加料系统、炉前全自动筛分系统、5G炼钢物流跟踪系统等智造系统覆盖全部流程，5G技术让生产变得更安全、低碳，实现了远低于国家标准的废水废气污染排放。数字化和绿色运营相辅相成、密不可分，两者有机互动，引领绿色发展与智能化转型“双赢”。

在中小企业“智改数转”过程中，各地推进财税、金融支持，确保企业不因“缺资金、不愿转”而受阻。数据显示，截至2023年年底，全国普惠型小微企业贷款余额29.06万亿元，同比增长23.27%，较各项贷款增速高13.13个百分点；2023年新发放普惠型小微企业贷款平均利率为4.8%，同比下降0.5个百分点，为中小企业的数字化转型保驾护航。

近年来，各地围绕破解企业“智改数转”中的企业成本压力大、投入意愿弱的问题，积极优化惠企政策，实施靶向精准扶持。苏州分类落实工业企业有效投入专项奖励政策，按智能化改造项目设备投资额的一定比例给予奖励，带动企业加大“智改数转”技改投入；深圳探索设计“数字贷+贷款贴息+贷款风险补偿”的全链条金融工具，有效降低企业融资成本，抢抓中小企业数字化转型城市试点机遇……

“在新一轮制造业革命浪潮中，‘智转数改’是中小企业制胜法宝。”业内人士表示，要精准聚焦降本、增效、提质、扩绿四大关键点，深入实施中小企业“智改数转”行动，综合运用财税、金融、科技、人才等政策，为加速推进新型工业化提供专项资金、税收优惠、贷款贴息支撑，赋能新质生产力的高质量发展。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)
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