人民网北京6月14日电 （记者栗翘楚）新一轮消费品以旧换新行动正在全国范围内推进。近日，商务部发布数据，1-5月份，主要电商平台家电以旧换新销售额同比增长81.8%。

今年政府工作报告提出，稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活。

业内专家表示，家电换新不仅仅是产品的更新也是消费理念的迭代和新生活方式的体现，有利于促进投资和消费，既利当前、更利长远。与此同时，以旧换新需要企业加快形成新质生产力，以有效投资创造与终端消费需求相适应的产品供给，激发消费者产品换新的动力，形成消费新增长点。

以旧换新市场潜力有多大？相关机构测算，我国每年工农业等重点领域设备投资更新需求在5万亿元以上，汽车、家电换代需求都在万亿元以上级别。

业内专家表示，在消费领域，上一轮“以旧换新”活动属于大件耐用品普及的阶段，而本轮则从解决“有没有”升级为看重“好不好”。

本轮政策中受益尤为明显的新能源汽车。从产业角度来看，这一政策将直接推动汽车销售量的增长，进而带动整个汽车产业链的发展，包括汽车零部件制造、汽车销售、汽车维修等。

商务部最新数据显示，今年5月，全国乘用车零售量约168.5万辆，环比增长约10%，其中新能源汽车零售量约79万辆，占乘用车总体零售量的比重达47%；报废机动车回收量57.7万辆，同比增长48.9%，环比增长16.2%。截止6月6日前，汽车报废更新补贴申请量已突破4万份，呈现出加快增长态势。

根据财政部《关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知》，汽车以旧换新补贴年度资金总额为111.9775亿元。其中，中央资金64.4亿元，地方资金47.5亿元。

商务部新闻发言人何亚东介绍，在政策实施过程中，商务部重点开展了三方面工作：一是抓机制，牵头建立推动消费品以旧换新部际工作协调体系，以及央地联动、政企协同的工作推进机制。二是抓政策，支持废旧家电等再生资源回收体系建设，统筹相关税收减免、金融支持、企业让利等优惠措施，持续扩大政策组合包。三是抓活动，先后举办18场“全国消费品以旧换新行动——地方站”活动，相继启动2024全国家居焕新消费季、全国家电消费季。

“下一步，商务部将会同相关部门坚持‘政策+活动’双轮驱动、协同发力，以更大力度、更高标准抓好工作落实，推动消费品以旧换新取得更多新成效。”何亚东说。

(责编：杨曦、高雷)

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