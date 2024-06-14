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经济林产品领域体系标准《石斛》行业标准发布

2024年06月14日15:02 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，经济林产品领域标准体系——《石斛》行业标准发布，为石斛产业发展提供理论支撑。

石斛是传统名贵珍稀中药材。20世纪90年代，铁皮石斛的组培快繁、设施栽培等关键技术在浙江率先突破，至2015年，全国人工种植发展迅速，并形成了产业化。但主要以设施栽培为主，存在投入大、环境非友好、产品质量不如野生等问题。针对上述问题，2017年国家重点研发计划专题立项“铁皮石斛大健康产品研发”项目，通过品种培育、环境调控、内生真菌三条路径，建立了铁皮石斛自然环境、不用肥料、不用农药、人种天养的近野生模式。

为加速创新成果产业化，2021年8月18日国家林业和草原局科技司、发改司立项修订《石斛》行业标准。通过浙江农林大学、浙江森宇有限公司等全国石斛行业主要研发、生产单位骨干科技人员历时3年研究，《石斛》行业标准于2024年6月1日通过全国经济林标委会审定。

《石斛》行业标准主要起草人、石斛产业国家创新联盟理事长斯金平介绍，该标准规定了石斛属植物铁皮石斛、金钗石斛、霍山石斛、鼓槌石斛、流苏石斛、紫皮石斛（齿瓣石斛）等栽培物种的栽培环境、种子、种苗繁育、栽培技术、有害生物防治、采收与初加工、标签、包装、贮运及档案管理等操作要求。斯金平特别推荐了石斛“近野生栽培模式”，即石斛在自然环境下不施肥料、不用农药的一种栽培方法，包括附生于岩壁或树干、树枝上，或栽植于林下。

(责编：杨曦、高雷)
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