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升级版复兴号智能动车组将在京沪高铁运营

2024年06月14日09:19 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，日前，复兴号智能动车组技术提升版列车研制完成，列车席位增加，旅客使用空间扩大，服务功能优化，6月15日将在京沪高铁上线运行，京沪高铁运营服务品质将进一步提升。

国铁集团机辆部相关负责人介绍，2023年以来，国铁集团牵头组织铁路科研机构和装备制造企业，对CR400复兴号智能动车组进行了技术提升，研制了8辆编组、17辆编组的复兴号智能动车组技术提升版列车，通过采用轻量化、降噪等技术和设备集成、布局优化等措施，进一步扩大了旅客使用空间，提升了列车载客能力，增加了二等座席位数量和总定员，大件行李存放区的空间扩大1倍。8辆编组列车定员数量增至619人，增幅约7.5%，其中二等座席增加38人；17辆编组列车定员数量增至1347人，增幅约5%，其中二等座席增加61人。

优选一等座席。

优选一等座席。国铁集团供图

该负责人介绍，为了满足旅客出行多样化需求，根据前期市场调查，将17辆编组列车部分一等座席升级为优选一等座席，优选一等座席设在17号车厢，共24个座席，使用贝壳式电动座椅，靠背和腿部角度可独立调节，配备折叠桌、电源插座、可调节阅读灯等设施，前后排座椅间距进一步拉大，座椅可180度旋转，将为旅客提供更舒适的乘车体验。持优选一等座车票的旅客享受一等座常规服务，还可使用专区进站候车。

该负责人介绍，铁路部门研发投用复兴号智能动车组技术提升版列车，丰富复兴号动车组一等座产品，增加列车席位，优化服务功能，将更好地满足旅客乘车时进行商务活动、处理公务等多样化需求，让旅客体验更美好。

铁路部门提示广大旅客，复兴号智能动车组技术提升版列车车票于6月14日7时开始发售，旅客可通过铁路12306网站（含客户端）、车站公告等渠道查询购票。

(责编：王连香、高雷)
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