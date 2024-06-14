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加强规划土地政策指导 支持老旧小区改造更新

欧阳易佳
2024年06月14日09:30 | 来源：人民网
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城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，事关群众获得感、幸福感和安全感。

近日，自然资源部办公厅印发《关于进一步加强规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知》（以下简称《通知》），围绕怎样让更多群众受惠，怎样让市场主体有动力，在健全规划编制管理、配套土地管理支持政策等方面作出具体工作部署，为各地积极稳妥推进老旧小区改造工作规划土地政策指导。

“我们不仅要改造外表的‘面子’，改得好看，更要做好惠民的‘里子’，让居民住得舒心。”自然资源部国土空间规划局局长张兵在解读《通知》时说。

当前我国已进入存量更新时代，城市功能布局到了需要进一步优化更新完善的阶段，聚焦人民群众切身利益的居住空间，特别是老旧小区同样也面临更新需要。城市规划作为调控城市空间资源、指导优化功能布局的重要公共政策，在老旧小区改造工作中起到重要作用。

《通知》从深化调查评估、加强规划统筹、强化政策支持、优化审批流程等四个方面提出举措要求，完善老旧小区改造相关的规划土地政策，并提出加强专业服务的有关要求，提高老旧小区改造支持力度，对促进各地老旧小区改造工作发挥积极作用。

“老旧小区改造中仍存在着堵点难点。”张兵认为，老旧小区改造不是简单地翻新屋子、修补立面、增加绿化等工程，更重要的是对基础设施、公共服务设施等配套的系统改善和实施推进。

对此，张兵表示，对于老旧小区的改造完善工作有两个重点举措：

一是建立健全针对社区层面的资源资产调查与城市体检评估体系。重点针对基础设施、公共服务设施等配套的系统改善和实施推进。梳理老旧小区内及周边的存量空间资源资产，了解居民需求期盼和现实困难，明确改造中应当补足的养老托育、社区助餐、公共停车、充电装置等公共服务设施的要求，真正增强人民群众的获得感幸福感安全感。

二是通过规划统筹促进规划指标区域平衡、动态平衡。在推进老旧小区改造时，树立系统思维，从老破小“换新颜”到完善基础设施，再到丰富配套服务等多方面，实施一体规划、统筹考虑。加强规划统筹，允许在单元中统筹空间功能和建筑量，在不突破上位规划底线要求和强制性内容的前提下，可明确建筑量跨单元统筹的规则，处理好局部利益和整体利益，从而解决改造资金平衡难的问题。（实习生梁凯策对此文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)
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