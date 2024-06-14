原标题：中核光电携商品级钙钛矿光伏产品亮相SNEC2024展会

6月13日，中核光电科技（上海）有限公司（以下简称“中核光电”），携商品级刚性、柔性钙钛矿光伏系列产品亮相2024 SNEC第十七届国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会，全面展示刚性、柔性钙钛矿光伏技术的最新成果。

中核光电于2023年6月建成1200×650mm2刚性钙钛矿光伏组件中试产线，采用低成本材料和连续生产工艺制备的1200×650mm2组件最高效率18.91%，创造了同尺寸组件的行业最高效率纪录。

刚性钙钛矿组件以其高效率、高发电量、低成本以及低碳足迹等多重显著优势，成为集中式地面电站、分布式建筑光伏等大规模发电场景中的理想选择。

中核光电于2023年9月率先攻克钙钛矿卷对卷制备技术的行业难题，成功建成国内首条MW级卷对卷柔性钙钛矿光伏组件中试产线（连续制备长度100m），制备的1200×400mm2组件效率高达17.75%，创造了柔性钙钛矿组件行业最大尺寸纪录、最高效率纪录。

柔性钙钛矿组件以其独特的柔韧、轻质、可塑性，可满足更广泛应用场景的需求，尤其在物联网、智能家居、移动能源、公共交通等领域展现出巨大的应用潜力。中核光电的柔性钙钛矿组件技术，为打造零碳城市、智慧城市提供了强有力的产品支撑。

中核光电展示了色彩多样、透明度可调的商品级钙钛矿组件。这些组件不仅能提升建筑立面的独特美学魅力，更以其高效的发电效率为建筑提供绿色能源。

中核光电持续引领技术和产业变革，在建1200×1600mm2刚性钙钛矿光伏组件全自动量产线，在建行业首条全自动卷对卷柔性钙钛矿光伏组件量产线（连续制备长度达2000m），以尖端技术打破能源壁垒，以领先科技引领绿色能源潮流，为全球能源革命注入中国核电的澎湃动力与卓越智慧。

第十七届（2024）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会（SNEC）正在火热进行中，中核光电期待您的到来，与您共商合作良机，共创零碳未来。

(责编：曹淼、李源)

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