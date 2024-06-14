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交通银行积极参与建设多边央行数字货币桥项目

2024年06月14日11:09 | 来源：中国网财经
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原标题：交通银行积极参与建设多边央行数字货币桥项目

　　近日，由国际清算银行(香港)创新中心、泰国银行(泰国央行)、阿联酋中央银行、中国人民银行数字货币研究所和香港金融管理局联合建设的多边央行数字货币桥(mBridge，以下简称“货币桥”)项目宣布进入最小可行化产品(MVP)阶段。货币桥项目致力于打造以央行数字货币为核心的高效率、低成本、高可扩展性且符合监管要求的跨境支付解决方案，通过覆盖不同司法辖区和货币，探索分布式账本技术和央行数字货币在跨境支付中的应用，实现更快速、成本更低和更安全的跨境支付和结算。

　　作为首批加入货币桥项目的境内商业银行，交通银行于2022年成功完成首次真实交易试点。今年5月以来，交行多家分行积极邀请客户进一步参与央行货币桥试点业务，该行上海市分行、广东省分行、青岛分行成功在服务贸易和货物贸易等场景落地跨境数币支付业务，为客户提供了更为高效、安全、便捷、智能的结算服务。

　　此外，通过多边央行货币桥渠道，交行与汇丰香港合作，成功完成由上海国际贸易“单一窗口”发起的航贸再保险费数字人民币跨境支付，为探索数字人民币跨境场景应用提供了成功范例。

(责编：曹淼、李源)
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