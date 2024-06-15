樱桃、枇杷、菠萝

芒果、荔枝、杨梅

蜜瓜、西瓜、水蜜桃

……

入夏以来

各种应季水果争“鲜”上市

一年中最接近

“水果自由”的季节到了

四季长红的

“国民水果”苹果

显得低调了许多

栖霞的苹果宇宙

中国是世界

第一大苹果生产国

产区主要分布在

陕西、山东、甘肃、河南

山西、辽宁、河北、新疆等省份

2022年

全国苹果产量4757.2万吨

其中山东1006.4万吨

烟台市产量

占到全省的62.8%

烟台苹果核心产区栖霞市

位于胶东半岛腹地

地处北纬37°

苹果种植黄金地带

全年雨量适中

光照充足、雨热同期

秋季昼夜温差大

史本进 摄

栖霞市境内群山起伏

丘陵连绵、山丘泊相间

有“六山一水三分田”之说

是烟台的生态功能涵养区

和永续水源地

加之土壤质地疏松透气

矿物质含量丰富

出产的苹果

果面光洁、色泽艳丽

质脆皮薄、酸甜适口

目前

栖霞市苹果种植面积100万亩

年产量208万吨

随着市场需求多元化

和品种更新换代

红富士系种植面积

和产量占比降至80%以下

并呈逐年下降趋势

除了红富士系

栖霞还保留有

青香蕉、小国光、金帅

等传统品种

并发展了

瑞雪、瑞香红、秦脆

维纳斯黄金等新品种

构成了以

“早中晚、红黄绿、甜香脆”

为主的品种结构

和熟期结构

已搜集的栽培品种达126个

栾钦程 摄

地处栖霞市东南部

牙山山麓的唐家泊镇

是典型的山地苹果产区

现已有明月、爱妃、瑞香红

等十余个优质品种

“天、空、地”护航的“聪明”果园

苹果看起来皮实

但种植养护却殊为不易

果树开花后得疏花、授粉

等苹果长到小枣大小

再进行疏果

摘除病虫果和畸形果

落花一个月多的时候

就要给苹果套袋了

套袋能促进果实着色

提高果面光洁度

减少鸟害、预防日灼

同时保护果实免受农药污染

采收前一个月左右

再逐层摘袋

林志萍 摄

摘袋后

还需通过摘叶、转果

铺设反光膜等方法

让阳光为每一颗苹果

均匀“染”色

避免出现“阴阳脸”

除了人工呵护

苹果健康成长

也离不开科技护航

遥感卫星定期更新气象信息

无人机“飞阅”基地

水肥一体化系统实时监测

集“天、空、地”于一体的

果都云苹果大数据管理平台

将气象预警范围精确到了

“每公里”“分钟级”

也让果园变得更“聪明”

王志喜 摄

不同于树冠庞大的传统果树

宽行密植的高纺锤形果树

栽后第二年就能结果

第三年亩产量可达

1500-2000公斤

盛果期亩产量稳定在

4000-6000公斤

便于机械化作业

和标准化生产

飘香万家的“果盘担当”

栖霞苹果

每年8月到11月采收

但一年四季我们都能吃到

这是因为

栖霞苹果耐储性较好

尤其是红富士、小国光、瑞雪等

晚熟品种在贮藏过程中

硬度和品质变化比较缓慢

而且抗病性强

适合长期贮藏

周年供应同时也有赖于

完善的加工冷藏配套体系

和冷藏管理技术

目前栖霞市

有果品冷藏企业600多家

果品冷风库、气调库637座

年贮藏能力120万吨

可以满足鲜食苹果

“季产年销”

除了鲜食苹果

苹果酵素、苹果酒、苹果醋

苹果面膜等精深加工产品

共同串起了一条

“甜蜜产业链”

苹果卷饼、苹果脆片、苹果酥

苹果果冻、苹果棒棒糖

苹果甜甜圈、烤苹果片

苹果冰淇淋、苹果布丁等

都是广受欢迎的小零食

当地甚至推出了“百道苹果宴”

无论炒、爆、熘、炸、蒸、煎

还是炖、焖、煨、焗、烩、烤

都能最大程度

保留苹果的原汁原味

陪伴四季的苹果

或许没有瞬时的耀眼

却永远是我们端稳“果盘子”

的最大底气

全国特产“大摸底”

你还有哪些地域好物推荐？

人民网《好品中国》栏目

与你一起

发现更多“中国好品”！

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 刘云 王欲然

策划｜翟巧红

文案｜姜越

字体｜万祥生

设计｜王远希

支持｜中共栖霞市委宣传部 栖霞市果业发展服务中心 栖霞市唐家泊镇人民政府

数据｜《中国统计年鉴2023》 《中国农村统计年鉴2023》 《山东统计年鉴2023》 《烟台统计年鉴2023》

(责编：郝帅、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经