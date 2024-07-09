原标题：隆基绿能钟宝申：2025年公司将会率先回到增长轨道

“公司早在2023年年初就有清晰的方向判断，开展了一系列的工作筹划， 2025年公司将会率先回到增长轨道，会先于光伏行业进入到复苏状态，公司目标非常明确。”7月4日，隆基绿能董事长钟宝申在西安向投资者郑重表示。当日，汇聚了来自证券界、投资机构及研究领域的近百余位行业精英，共同探讨了BC技术的先进性与市场潜力。

行业调整步深水区，BC技术加速市场复苏

2024年，光伏市场供需错配问题仍在继续，全行业普遍面临业绩下滑甚至亏损的困境，不少企业的技术迭代步伐也因此显著放缓。光伏行业兼具强烈的周期属性和成长属性，当前行业正步入深度调整阶段，市场将逐步淘汰落后产能。钟宝申指出，“基于现在行业供需关系，只有创新才能看到繁荣，在没有其他意外因素的干扰下，没有创新，则没有机会”。

面对光伏行业激烈的市场竞争和价格下行压力，隆基绿能凭借其HPBC技术的持续创新与放量，展现出强劲的业绩增长潜力。钟宝申表示：“2024年会是公司非常艰难的一年，也会是行业艰难的一年，但公司凭借BC技术新品的不断推出和市场认可度的提升，公司明年将会率先回到增长轨道。”

作为BC技术的领军者，隆基绿能的HPBC组件凭借其卓越的性能，在市场上脱颖而出。据当日投资者交流会透露，2025年，隆基绿能的HPBC组件主流功率将达到660W，前瞻性产品功率更将攀升至680W。尽管当前HPBC组件成本略高于TOPCon，但隆基绿能凭借多年的技术积累与降本路径规划，预计将在2025年实现与TOPCon成本相当甚至更低的目标。随着贱金属代银方案和电池技术成果逐步落地，公司有望在明年下半年进一步大幅降低BC技术成本，为产品竞争和市场复苏提供有力支撑。

搭载BC技术的Hi-MO9组件发电量较传统TOPCon高出6%-8%，同时价格享有20%的溢价。这一显著优势不仅赢得了全球高端市场的青睐，更在土地资源稀缺、电价高昂的地区展现出巨大潜力。据悉，隆基绿能Hi-MO 9组件推出后仅一个多月，即实现1GW的在手订单，储备订单更是超过5GW，非常受到市场欢迎。

BC电池渐成主流，周期穿越拼技术生命力

随着全球能源转型的加速推进和光伏市场的持续扩大，高效、可靠、经济的光伏产品成为市场的主流需求。“公司从今年下半年开始会有很多产能投入建设，明年第一、二季度，BC二代产品会大规模投放市场。公司整体的计划是到2025年年底，BC一代和BC二代合计产能大致将达到70GW左右；到2026年年底之前，除了海外个别工厂之外，国内工厂的所有产品都会迁移到BC技术。”钟宝申强调。

不仅如此，光伏行业的其他头部企业也纷纷将目光投向BC电池。晶澳科技首席技术官欧阳子本月也表示，晶澳科技的研发重点将逐渐转向BC以及叠层电池方向。考虑到目前技术的成熟度，先BC后叠层成为了一个合理的预期。此外，通威股份、晶科能源、天合光能、TCL中环、钧达股份等光伏头部企业也纷纷透露在BC电池领域有所布局。今年SNEC展会，搭载BC电池的新品也出现在越来越多的企业展台。

作为HPBC技术的领军者，隆基绿能正积极加速BC产能的替换，以满足快速增长的市场需求。据透露，未来三年，隆基绿能单晶硅片年产能将达到200GW，其中“泰睿”硅片产能占比超过80%；BC电池年产能将达到100GW；单晶组件年产能将达到150GW。特别是HPBC2.0产品，将在2025年实现约50GW的产能，为公司先于行业复苏提供坚实支撑。

自去年9月隆基绿能官宣选择BC电池技术路线以来，BC电池便引发了市场的广泛关注，其发展速度也超出了预期。随着市场主流逐渐转向BC电池，隆基绿能迎来了新的发展机遇，同时充足的资金储备也为公司穿越周期提供了有力保障。

6月17日，隆基绿能发布了2023年年度股东大会决议公告，《关于公开发行100亿元公司债券的议案》获得通过。此次发行的公司债券（非可转债）项目主要用于“泰睿”硅片、BC二代电池等先进产能建设，旨在通过新技术加速实现BC等新技术的产业迭代，进一步提升公司竞争力，开启光伏行业新的业绩增长极。

全场景BC产品频出 隆基剑指长期主义

事实上，从最早BC技术而生的Hi-MO 6到Hi-MO X6防积灰组件、Hi-MO X6双玻耐湿热组件、Hi-MO X6 Max系列产品，再到更高效的HPBC二代技术以及应运而生的Hi-MO 9产品，隆基始终遵循“第一性原理”，即通过技术创新降本增效，为客户提供高价值、高可靠产品。

“二代BC产品将面向全场景市场。这也是公司率先发布的基于二代BC的Hi-MO 9产品主要定位于地面集中式市场的原因。”钟宝申表示，“我们也将推出基于二代BC的分布式产品，其综合优势将成为全行业的翘楚。”

这意味着，光伏行业竞争日益激烈的当下，隆基没有选择“价格战”占领市场份额，而是以客户为中心，深耕BC技术路线，拿出“高功率、高价值”的领先技术和产品，突出“全生命周期价值最优”，旨在打破这场行业同质化困局。

从产品层面来看，影响光伏组件产品使用寿命的主要因素无非是材料的选择、生产工艺的先进性、质量把控等方面，而每一个方面的差异，都会造成光伏组件最终的成品质量大不相同。只有真正在技术创新层面发力，关注组件产品的可靠性、长期性，行业才能走出低价竞争的困局。

在钟宝申看来，只有持续的科技创新才有利于产业长期健康发展，才能够使大家回归到行业发展最根本的轨道。这样一来，不但促使更多企业品牌去“卷价值”而非“卷价格”，也会让更多客户关注到高性价比产品带来的“长期主义”。

(责编：董童、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经