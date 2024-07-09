人民网苏州7月9日电 （记者栗翘楚）100级高等级无尘要求、特定的空气流动方式、恒定的温湿度控制……在苏州工业园综合保税区海关无尘查验室，安全洁净的查验环境让高新技术货物在海关特殊监管区域实现快速通关查验。

海关关员正在查验集成电路产品。人民网记者 栗翘楚摄

“虽然这间无尘室的查验空间只有26个平方米，但我们可以在这里对进出综保区的真空包装货物做到随到随查。”南京海关所属苏州工业园区海关驻唯亭办事处查检科副科长朱育星介绍，无尘查验室建成运行后，企业的高新技术货物可以从上海口岸直接运到苏州工业园区海关监管区进行开拆查验，速度更快、效率更高，大大降低了企业的物流成本和时间。

苏州工业园区集聚了集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业，产业基础雄厚。为有效解决高新技术企业供应链、生产链中的卡点、堵点，苏州工业园区海关联合上海浦东机场海关首创长三角一体化真空包装等高新技术货物布控查验协同试点，对不宜在口岸海关监管区实施进境查验的真空包装、防光包装、恒温存储等货物，通过“口岸外观查验+目的地综合处置”的联动模式，优化口岸属地协同，实施查验作业一体化，并于2023年5月在全国海关全面推广应用。截至目前，该模式已有江苏省55家企业1700多项商品成功备案，覆盖集成电路、汽车制造等领域。

“全面推广后，货物可以直接运至属地海关监管下的企业产线进行查验作业。”朱育星表示，通过建设无尘查验室，可以进一步提高查验协同效率，支持苏州工业园区半导体亚太分拨中心建设，提升国际分拨便利化水平。

小小的“无尘室”背后，是南京海关深入推进智慧海关建设和“智关强国”行动，不断创新监管模式的生动实践。2023年全国海关全面推广应用真空包装等高新技术货物一体化布控查验模式以来，江苏省备案企业通过该模式查验监管货值约2.36亿美元。高新技术货物在口岸普通环境下开拆查验影响产品品质的问题得到解决；试点企业物流效率显著提升，整体查验时间缩短约40%。综合评估，为企业节省成本约10%。

(责编：王连香、高雷)

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