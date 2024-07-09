人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

点亮心中一盏灯 去北麂山做最浪漫的灯塔志愿者

人民网记者 乔雪峰
2024年07月09日08:59 | 来源：人民网
小字号

北麂山灯塔。受访方供图

北麂山灯塔。受访方供图

“亲，你想体验海岛灯塔的生活吗？你想远离尘嚣，寻找拥有漫天繁星的净土吗？机会来了……”。

2014年2月，东海航海保障中心在全国首开先河，启动北麂山灯塔值守志愿服务活动，长期向社会招募志愿者。如今，十年过去了，截至2024年6月底，北麂山灯塔值守志愿服务已有来自全国各地、各行各业的4000多人报名，181批481名志愿者完成上岛服务，被网友称为“最浪漫的志愿者工作”。

北麂山灯塔隶属东海航海保障中心温州航标处管辖，位于温州市区东南80公里的北麂岛主峰上，灯光射程25海里。它是目前温州市行政辖区内仅有的一座有人值守国际一级大型灯塔，是保障船舶安全进出温州港的重要助航标志，是温州航标处辖区不舍昼夜为海上安全畅通护航的1200余座航标中的一颗闪亮的明珠。

在北麂山灯塔陈列室，有着许多留言和画作，这些都是10年来上岛的志愿者留下的。从留言中可以发现，这份志愿服务的“浪漫”，有着独属于自己的诠释。

来自上海的阳建云是第112号志愿者，在她眼中，志愿服务的“浪漫”源于自己对灯塔的心动。“有一天，我站在灯塔阳台上看满天星光，头顶上还有一盏灯不停旋转。那一刻，我好像觉得灯塔和星星是为我而亮的。”

大学生陈思婷来自贵州贵阳，是2024年首批志愿者之一。从西部山区到浙南海岛，对她而言，踏上北麂岛的那一刻，“浪漫”就扑面而来。“‘浪漫’来自面朝大海，常年住在山里的南方人对海有一种憧憬感。”

2016年志愿者张付勇作为北麂当地居民表示，活动最受益的就是北麂人，它打开了北麂人的眼界，把北麂带到了瑞安，带到了温州，带到浙江，乃至全国全世界，让全球的人知道北麂这个村落。

随着北麂山灯塔影响力不断扩大，吸引了很多慕名而来的游客，也带动了北麂岛旅游经济的发展。北麂客轮从99座升级到388座，近几年也引来大量外来资金投入北麂岛基础设施建设，已经建成了国际村民宿、新陆岛码头、应急停机坪、人工沙滩、星空步道等等，还有超10公里的环岛公路也正在建设，将在今年年内完工，海岛经济一年红过一年，风景一年美过一年。

作为北麂山灯塔值守志愿服务活动的引路人，北麂山灯塔主任杜忠良负责志愿者的日常带教工作，他已坚守灯塔34载，其间有同事耐不住寂寞离开了，也有一些人申请调往别的岗位。“最初的8名灯塔工，只剩下我一个。”

志愿者们将全国各地、各行各业的精神文化带到了北麂岛，影响着杜忠良，减轻了守塔人的孤单寂寞，也将杜忠良的坚守精神带回到各行各业，影响着其他人。

在杜忠良的倡议下，从2015年开始，北麂山灯塔增添了一项温暖人心的小传统——共建“志愿林”。在每年的植树节，往年的志愿者会返回北麂岛，在灯塔周围的志愿者林种下罗汉松，挂上志愿者树牌，为海岛绿化贡献志愿力量。400多名志愿者，就向400多束光，将灯塔上坚守与奉献的精神，传递到了四面八方。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
点亮心中一盏灯 去北麂山做最浪漫的灯塔志愿者
　　北麂山灯塔。受访方供图 “亲，你想体验海岛灯塔的生活吗？你想远离尘嚣，寻找拥有漫天繁星的净土吗？机会来了……”。…
活力东海折射中国经济提“质”向“新”
　　经济强国必定是海洋强国、航运强国。我国是海洋大国、航海大国、造船大国，拥有广袤的管辖海域和漫长的海岸线。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部