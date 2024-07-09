人民网记者 乔雪峰

北麂山灯塔。受访方供图

“亲，你想体验海岛灯塔的生活吗？你想远离尘嚣，寻找拥有漫天繁星的净土吗？机会来了……”。

2014年2月，东海航海保障中心在全国首开先河，启动北麂山灯塔值守志愿服务活动，长期向社会招募志愿者。如今，十年过去了，截至2024年6月底，北麂山灯塔值守志愿服务已有来自全国各地、各行各业的4000多人报名，181批481名志愿者完成上岛服务，被网友称为“最浪漫的志愿者工作”。

北麂山灯塔隶属东海航海保障中心温州航标处管辖，位于温州市区东南80公里的北麂岛主峰上，灯光射程25海里。它是目前温州市行政辖区内仅有的一座有人值守国际一级大型灯塔，是保障船舶安全进出温州港的重要助航标志，是温州航标处辖区不舍昼夜为海上安全畅通护航的1200余座航标中的一颗闪亮的明珠。

在北麂山灯塔陈列室，有着许多留言和画作，这些都是10年来上岛的志愿者留下的。从留言中可以发现，这份志愿服务的“浪漫”，有着独属于自己的诠释。

来自上海的阳建云是第112号志愿者，在她眼中，志愿服务的“浪漫”源于自己对灯塔的心动。“有一天，我站在灯塔阳台上看满天星光，头顶上还有一盏灯不停旋转。那一刻，我好像觉得灯塔和星星是为我而亮的。”

大学生陈思婷来自贵州贵阳，是2024年首批志愿者之一。从西部山区到浙南海岛，对她而言，踏上北麂岛的那一刻，“浪漫”就扑面而来。“‘浪漫’来自面朝大海，常年住在山里的南方人对海有一种憧憬感。”

2016年志愿者张付勇作为北麂当地居民表示，活动最受益的就是北麂人，它打开了北麂人的眼界，把北麂带到了瑞安，带到了温州，带到浙江，乃至全国全世界，让全球的人知道北麂这个村落。

随着北麂山灯塔影响力不断扩大，吸引了很多慕名而来的游客，也带动了北麂岛旅游经济的发展。北麂客轮从99座升级到388座，近几年也引来大量外来资金投入北麂岛基础设施建设，已经建成了国际村民宿、新陆岛码头、应急停机坪、人工沙滩、星空步道等等，还有超10公里的环岛公路也正在建设，将在今年年内完工，海岛经济一年红过一年，风景一年美过一年。

作为北麂山灯塔值守志愿服务活动的引路人，北麂山灯塔主任杜忠良负责志愿者的日常带教工作，他已坚守灯塔34载，其间有同事耐不住寂寞离开了，也有一些人申请调往别的岗位。“最初的8名灯塔工，只剩下我一个。”

志愿者们将全国各地、各行各业的精神文化带到了北麂岛，影响着杜忠良，减轻了守塔人的孤单寂寞，也将杜忠良的坚守精神带回到各行各业，影响着其他人。

在杜忠良的倡议下，从2015年开始，北麂山灯塔增添了一项温暖人心的小传统——共建“志愿林”。在每年的植树节，往年的志愿者会返回北麂岛，在灯塔周围的志愿者林种下罗汉松，挂上志愿者树牌，为海岛绿化贡献志愿力量。400多名志愿者，就向400多束光，将灯塔上坚守与奉献的精神，传递到了四面八方。

(责编：王连香、高雷)

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