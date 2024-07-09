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活力东海折射中国经济提“质”向“新”

人民网记者 乔雪峰
2024年07月09日08:59 | 来源：人民网
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经济强国必定是海洋强国、航运强国。我国是海洋大国、航海大国、造船大国，拥有广袤的管辖海域和漫长的海岸线。

记者从交通运输部获悉，今年1—6月，我国沿海和内河港口进出港船舶数量达1521.17万艘次，货物吞吐量达91.84亿吨，同比分别增长14.35%，4.85%。江河湖海之上，航运贸易蓬勃发展，国内国际双循环畅通有力。

近日，由交通运输部政策研究室、交通运输部海事局联合主办的“我们一起去看海”全媒体宣传活动在上海启动。透过海洋这扇窗，近距离感受到多种航运经济新业态下的活力中国，海事部门深度服务下的国家发展战略和航运经济，更进一步见证了畅通国内国际双循环主动脉、引领经济高质量发展的“时代问卷”。

看邮轮经济魅力无限

远眺东海，波涛东去、一碧万顷。站在上海吴淞口国际邮轮码头，全长323.6米，约24层楼高的“爱达·魔都”号伫立在眼前。

自去年5月邮轮在我国正式复航以来，我国邮轮市场复航步伐加快，旅客运量加大，市场持续升温。数据显示，复航至今，上海边检总站已累计查验国际邮轮超220艘次，今年以来，出入境邮轮数量已超130艘次，较去年同期增长近60%。

“爱达·魔都”号上，上海海事局指挥中心樊仁贵向采访团介绍，海事部门实行“一船一策”，为每一艘进出港的大型邮轮制定一整套完善的交通组织服务方案。

“我们会提前掌握邮轮的进出港计划，统筹重要航路的指挥调度，从而确保大幅提升靠泊效率，缩短旅客等待时间，增加上海母港的吸引力。”樊仁贵说。

看“新三样”出海活力强劲

近年来，以“新三样”为代表的新兴产业出口规模的快速增长，已然成为中国外贸加速提质升级的生动写照。

走进太仓国际集装箱码头，入目一派繁忙景象，巨大的龙门塔吊林立两岸，港区停满了即将出口的电动汽车，船只和卡车加班加点装卸，运输车在入口处排起长队。

太仓国际集装箱码头地处太仓港核心港区，是长江最大的汽车出口基地。码头副经理王宁表示，江苏“新三样”出口规模占全国的18.4%，总量居全国第一，成为江苏出口的新增长引擎。2023年，太仓港“新三样”出口超48万标箱，其中新能源汽车出口18.1万辆，同比增长193%。

太仓海事局危管防污处秦立永介绍，在便利外贸“新三样”出口方面，太仓海事局立足实际、精准施策，成立航运新业态工作专班，发布锂电池类危险货物水路运输指南和安全技术规范，构建新型海事智慧立体巡航体系，举办2024航运新业态水上安全综合演练，保障外贸“新三样”货物安全、便捷出海。

记者从江苏海事局获悉，2024年，太仓港汽车运输将会持续快速增长，大型锂电池储能装置运输量将突破5000台。“下一步，我们将在原有监管服务举措的基础上，持续强化安全监管，优化服务举措，保障“新三样”在太仓港安全便捷出运。”秦立永说。

看海事创新服务步履不停

3700米的海岸线上大型集装箱巨轮一字排开，一座座桥吊上下翻飞，一辆辆集卡有序进出，在宁波舟山港穿山港区，一幅繁忙的港口生产图景映入眼帘。

宁波舟山港穿山港区是宁波舟山港9个主要港区之一，是集装箱、散杂货、能源三大储运基地。创新海事服务，是穿山港区“吐纳”全球的秘诀之一。

宁波穿山海事处处长胡钢辉介绍，为提高大型集装箱船舶进出港效率，海事部门利用宁波舟山港核心港区船舶交通组织一体化平台、浙江海上智控平台等信息化手段，实现信息集约化，根据船期开通绿色通道，优先保障大型集装箱船舶进出港。

2023年12月，浙江海事局按照交通运输部海事局的统一部署，以宁波舟山港为试点，探索实施干线集装箱船舶交通组织一体化——“海上快线”计划。

“海上快线”计划主要通过融合沿海主要枢纽港之间的作业信息，编制出精确到分钟的进出港“一张表”，确保集装箱船舶按照班期准点进港。“我们通过联通全国沿海主要枢纽港之间的信息，提前制定发布船舶进出港计划，方便船方根据班期准时进港靠泊作业。”浙江海事局指挥中心负责人介绍。

据海事部门统计，“海上快线”计划自2023年12月试行至今，已有包括青岛、上海、厦门、深圳等港口与宁波之间的15条航线，中远海运、地中海、马士基等5家大型国际集装箱班轮公司参与了该计划，累计实施190艘次，在保障集装箱班轮准班靠泊的同时，帮助航运企业缩短待港时间2364小时，节约运营成本约7205万元。

看风电蓝海韧性十足

温州地处我国海上风电资源富集带，海上风电规划容量占浙江全省近50%。目前，苍南已建成全省首个百万千瓦级的海上风电基地，总装机110万千瓦。

同时，温州正在建设全国首个集研发、制造、工程、运维全产业链和集群化的深远海海上风电零碳总部基地。计划到2030年，海上风电装机容量达到500万千瓦以上；海上风电装备制造产业产值规模达到1000亿元以上。

风电蓝海，投资热土，呼唤着更加高效快捷优质的海事服务。据温州海事局指挥中心主任杨坤介绍，“温州南部正大力发展‘千亿核电、千亿风电、千亿关联产业’，温州中北部海上风电、光伏等新产业发展迅猛，我们着眼服务保障产业的未来和未来的产业，推动履职布点向前端不断延伸。”

东海之滨，天高水阔。一幅“陆海统筹、向海图强”的宏伟蓝图正加快实现，一个勇立潮头的中国，正加速走在全面建设社会主义现代化国家的大道上。

(责编：王连香、高雷)
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