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财经观察：退税资金“活水”护航企业“出海”

人民网记者 车柯蒙
2024年07月20日09:44 | 来源：人民网
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7月15日，国家统计局公布了2024年上半年主要宏观经济数据。其中，外贸方面，上半年，货物进出口总额211688亿元，同比增长6.1%。与此同时，进出口增速逐季加快，二季度增长7.4%，较一季度和去年四季度分别高2.5个、5.7个百分点，外贸向好势头得到进一步巩固。

“在世界经济增长动能偏弱、外部不确定不稳定因素增多的背景下，我国外贸出口质升量稳，进口规模稳步扩大，对经济增长作出了积极贡献。”国家统计局新闻发言人表示。

粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒认为，全球制造业库存回补带动国际贸易活动活跃，全球制造业PMI连续6个月处于扩张区间。中国出口同比增速也从一季度的1.4%持续升至6月的8.6%，对工业生产和经济恢复形成有力拉动。

在这一过程中，税务部门充分发挥税收职能作用，积极落实出口退税服务监管新机制，推动诉求响应提速、政策落实提效，助力外贸企业“出海逐梦”。

近日，长沙国贸集团有限公司完成工程机械再制造设备出海改革试点“首单”业务，并在长沙县税务局的视频辅导下，规范备案单证，解决操作难题，快速办理出口退税57.5万元，该公司财务总监方贤认为退税提速坚定了企业“出海”信心。

记者了解到，据统计，上半年，湖南外贸进出口总值2822.6亿元，外贸主体保持活跃，上半年全省在海关备案企业总数突破3万家，达到30178家，增长8.9%。为助力外贸企业“逐浪出海”，湖南税务部门不断优化流程和机制，全面推行无纸化退税申报，对一类企业、先进制造业企业、大型骨干外贸企业的正常退税业务“即报即办”，最快1个工作日内办结。同时，组织专家服务团队深入外贸企业，了解生产经营情况，推送最新税费优惠政策，提供“一企一策”个性化涉税辅导，帮助企业解决退税申报过程中的疑点难点问题，以退税资金“活水”助力企业抢占国际市场竞争先机。

广州双鱼体育用品集团有限公司是广州市体育与健身产业链“总链主”。“我们通过不断升级生产工艺、革新挑选工艺来提高国际标准球的产出率与质量稳定性，在欧美、东南亚、大洋洲和非洲等30多个国家注册品牌并建立起了市场网络。”公司副总经理吴华强介绍道。

“公司的创新发展离不开税费政策的支持。这几年国家税收优惠力度不断加大，出口退税越来越便利，2023年我们享受出口退税258万元，2024上半年享受出口退税达118万元。除此之外，2023年我们还享受了研发费用税前加计扣除超200万元，这些税惠使我们的创新发展走得更稳，也让我们更有信心构建国际化的双鱼体育公司体育产业生态圈。”吴华强说。

罗志恒在接受人民网记者采访时表示，出口退税让外贸企业轻装上阵，减轻企业负担、提高资金流转效率，为企业“走出去”提供底气。同时，进一步增强中国商品的出口竞争力，为稳外贸添动力，助力经济回升向好。

(责编：杨曦、吕骞)
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