原标题：2024中国联通合作伙伴大会在沪召开

19日-20日，中国联通合作伙伴大会在上海召开。本次大会以“向新同行，共创智能新时代”为主题，旨在凝聚社会各界合力，共同擘画中国式现代化崭新篇章。

工业和信息化部总工程师赵志国在致辞中表示，回首过往，中国联通因改革而生、伴改革而行、同改革而兴，30年来与行业发展同呼吸、与经济社会心连心，向着“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的方向勇毅前行，率先开拓央企混改“新实践”，始终站在企业创新“第一列”，坚决冲在国家网络安全“第一线”。信息通信业必须更好发挥战略性、基础性、先导性的重要作用，希望包括中国联通和合作伙伴在内的产业各方牢牢把握全面深化改革的重大机遇，牢牢把握发展新质生产力的重大机遇，牢牢把握推进新型工业化的重大机遇，牢牢把握人工智能突破的重大机遇，深入推进信息通信业现代化，更加全面、更加有力地服务支撑新型工业化，加快网络强国、制造强国和数字中国建设，为中国式现代化提供强大动力、作出更大贡献。

国家数据局副局长、党组成员夏冰表示，30年来，中国联通作为全球通信行业的重要代表，持续夯实我国数字基础设施建设，不断深化算网基础设施布局，积极拥抱新技术、新领域、新业态，有效推进数字技术融合创新。期待包括运营商在内的各类生态企业，以更加开放的心态，积极拥抱数据事业发展的新蓝海，在公共数据授权运营、数据基础设施建设、数据要素赋能千行百业等方面积极探索，为数据价值释放、促进新质生产力发展做出更大贡献。

中国联通董事长陈忠岳在演讲中表示，立足新起点，迈向新征程，中国联通将勇担数字信息运营服务国家队、数字技术融合创新排头兵，聚焦网络强国、数字中国主责，拓展联网通信、算网数智主业，进一步深化企业改革，在企业高质量发展上迈出更大步伐，着力成为具有全球竞争力的世界一流科技服务企业。未来，中国联通将围绕网络向新、技术向新、服务向新，与合作伙伴同行，加快发展新质生产力，创造联网通信新价值，开拓算网数智新蓝海。进一步加大合作力度、拓展合作领域、深化合作层次、升级合作模式、完善合作标准，与合作伙伴一起走好联合融通的高质量发展之路，深化科技、产业、产融、战略、国际五个方面的合作。

中国联通总经理简勤发布中国联通人工智能创新成果元景2.0和算力智联网（AINet）。简勤指出，元景2.0展现了文生视频、图像可控生成等多项业界先进的多模态能力，取得了35+行业大模型、100+标杆应用的落地成果。大模型的背后需要强大的算力，中国联通积极助力一体化算力网构建，在国家枢纽和重要节点间建设高通量、高性能、高智能的新一代网络——算力智联网AINet，一方面以网强算，实现超强运力，打通东西部数据“大动脉”；另一方面以网赋智，实现泛在连接，构建中心到边缘的数据通道。中国联通希望与合作伙伴一起，让人工智能重塑千行百业、普惠千万场景、走进亿万客户。

主峰会上，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖，华为公司董事长梁华，中兴通讯股份有限公司执行董事、总裁徐子阳，中电海康集团有限公司董事长、党委书记陈宗年分别发表了演讲。

在合作签约、共创行动发布及星级服务焕新环节，中国联通总经理简勤代表中国联通与重点实验室合作签约；中国联通副总经理唐永博代表中国联通分别与合作伙伴进行人工智能合作签约，并启动人工智能联合共创行动；中国联通全面落实高品质服务行动计划，面向广大客户焕新升级星级服务，实现服务覆盖更为广泛、服务回馈更高价值、服务内容更为丰富、服务体验更高质量，推动通信业务与温情服务交织生长。

主峰会结束后，围绕算网生态、数智创新、渠道终端、工业互联网、数智县域、数据要素、人工智能、车联网、网络安全、产投融合等主题开设的10场分论坛于7月19日至20日依次亮相，汇集政府主管部门领导、专家学者、行业精英、合作伙伴进行深入探讨，共话智能时代的想象与期待。

(责编：曹淼、李源)

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