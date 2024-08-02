原标题：乡村振兴与ESG深度融合：专题调研行探索可持续发展新路径

为深入贯彻乡村振兴战略，推动社会各界创新应用ESG理念，中国电子节能技术协会企业社会责任专委会与全国乡村振兴宣传教育中心于近期启动了乡村振兴与ESG专题调研活动。调研组深入江苏苏州和重庆等地，从强化生态建设、推动社会发展、优化治理结构三个维度对典型村、典型园区及典型企业展开专题调研，探索乡村振兴与ESG的内在联系与融合机制，为乡村可持续发展书写新篇章。

本次调研组通过实地走访、交流座谈等形式深入乡村基层，从环境、社会和治理三个维度切入，深入了解乡村基层有关主体在贯彻落实乡村振兴战略部署和工作举措的具体做法和实践经验。全面了解乡村在推进生态建设、社会发展及治理结构优化方面的最新进展与成效，为乡村振兴提供科学依据和实战经验。

在环境维度，扎实推进生态治理和环境保护，大力发展绿色农业、循环农业，统筹推进乡村生态建设，优化乡村产业发展模式、细化乡村生态建设行动、转变生产生活方式入手，推动乡村实现生态系统和谐、资源利用有效、生活环境宜居和生产方式清洁。

在社会维度，扎实推进各类涉农经营主体切实履行社会责任，充分发挥联农带农作用，助力乡村产业振兴、人才振兴、组织振兴、文化振兴、生态振兴。强化农村民生保障，提升基础设施水平，深化重点领域改革，激发企业社会责任，落实强农惠农支持入手，推动实现乡村地区农民权益保障充分、发展需求有效满足、社会进步均衡有序。

在治理维度，扎实推进构建乡村现代产业生产经营组织体系，着力强化健全乡村基层治理体系，推动提升乡村产业发展、乡村建设、乡村治理效能，实现社区组织架构完善、公共服务供给有效、社会管理机制健全、生产经营组织完备、乡村文明程度提升。

在乡村振兴战略框架下，环境、社会和治理是三个重要的维度，对乡村振兴战略的顺利实施和成效实现具有重要的意义。此次调研活动不仅是对乡村振兴与ESG理念融合的一次深入探索，更为乡村可持续发展提供了新的思路和方向。

调研组一行实地考察了苏州吴中区临湖镇牛桥村与越溪街道旺山村在整治提升人居环境、实施污染防治、构建绿色生产生活方式等方面的阶段性成果；考察了七塘镇探索艺术赋能乡村、农文旅融合发展的新路径；考察了巴城镇昆山市现代农业产业示范园、吴江国家现代农业产业园、合川国家现代农业产谷业园与德感工业园粮油食品产业园在现代农业科技的应用成果、全链条绿色生产模式、三产联动的乡村振兴新模式。

下一步，调研组将继续赴各地开展实地调研，加快乡村振兴与ESG理念的研究和推广工作，梳理和总结乡村振兴与ESG实践的进展成效和经验启示，助力解决乡村振兴战略实施过程中的实际问题，为乡村可持续发展贡献力量。

(责编：董童、李源)

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